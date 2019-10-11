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11 жовтня 2019, пʼятниця, 13:55 363
Економіка 2019-10-11T13:55:02+03:00
Українські Новини
Зміна зелених тарифів - це порушення законодавства, - Чех

Зміна зелених тарифів - це порушення законодавства, - Чех

Перегляд зелених тарифів порушує законодавство України і стане поганим сигналом для інвесторів. Про це заявив екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех, пише Капітал.

"Ретроспективна зміна - це взагалі порушення законодавства. Немає такої навіть міжнародної практики. Ви ж розумієте, будь-який закон тоді заслуговує на повагу, коли зворотної сили не має", - заявив Чех.

На його думку, таке рішення стане поганим сигналом для інвесторів і призупинить розвиток альтернативної енергетики, а ряд компаній подадуть судові позови.

"Хтось в суд подасть, може бути, я ж кажу. Але це буде пауза. І той хороший темп по виконанню зобов'язань наших з поновлюваних джерел взагалі, і з точки зору і палива, і енергетики, ви, напевно, знаєте про такі, він може бути поставлений під сумнів. Сигнал поганий для інвесторів", - сказав Чех.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених тарифів" на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з поновлюваних джерел.

Раніше глава правління біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха заявив, що ретроспективний перегляд зелених тарифів буде опротестовано бізнесом в суді і негативно вплине на імідж України.

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