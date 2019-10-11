Робітники Миколаївського порту зажадали від Зеленського розглянути їхнє звернення

Найбільший в країні за обсягами перевалки Миколаївський морський порт найближчим часом може припинити приймати вантажі залізницею. Буде зупинений стратегічно важливий для України аграрний експорт. Члени профспілки та працівники приватного оператора порту сьогодні провели повторну акцію під Офісом Президента, вимагаючи у глави держави втрутитися в ситуацію. Якщо реакції не буде, профспілка обіцяє зробити акцію безстроковою.

"У понеділок, 7 жовтня ми вже проводили мітинг біля Офісу Президента, передали главі держави звернення. Є ризик зупинки вантажоперевезень залізницею. Вище керівництво АТ "Укрзалізниця" руками Одеської залізниці фактично блокує роботу Миколаївського порту: не підписує дозволів на вихід тепловозів на шляхи загального користування, ухиляється від проведення технічного огляду тепловозів, не видає дозволу на ремонт тепловозів, тобто здійснює всі можливі дії, які в підсумку призведуть до зупинки роботи порту. Минуло чотири дні. Як нам стало відомо, наше звернення канцелярією навіть не розписано. Тобто на рівні чиновників йде ігнорування серйозної проблеми. Президента, підозрюємо, просто не ставлять до відома про те, що відбувається в Миколаївському порту", - заявляє керівник профспілки працівників оператора порту Роман Панюков.

За словами Панюкова, конфлікт з "Укрзалізницею" викликаний тим, що приватний оператор "ТОВ "Сісайд Термінал" став конкурентом державного монополіста. Поки це єдиний в Україні приватний оператор, який працює в портах, використовуючи для цього шляхи, що належать в тому числі АТ "Українська залізниця". На думку профспілкового лідера, в "Укрзалізниці" не хочуть, щоб успішний досвід перейняли й інші державні порти, а тому намагаються знищити підприємство. Зокрема, АТ "Укрзалізниця", користуючись статусом монополіста, вже чотири місяці безпідставно відмовляється продовжувати договір про експлуатацію залізничної під'їзної колії, на базі якої здійснюється подача-прибирання вагонів зі станції Миколаїв-Вантажний власними локомотивами оператора.

"В "Укрзалізніиці" катастрофічне становище, вони розгубили вагонний парк, а той, що залишився, використовується неефективно, найгостріший дефіцит тяги, відтік кваліфікованих кадрів, корупція. Замість того, щоб вирішувати свої проблеми, вони за допомогою адміністративного ресурсу і тиску хочуть зруйнувати систему внутрішніх перевезень в порту, яка сьогодні працює як годинник без будь-яких нарікань з боку стивидорів. Ми працюємо сім років, тільки за останні три роки загальна сума інвестицій в державне майно склала понад 30 млн гривень. Розробили власне унікальне програмне забезпечення, яке не має аналогів в Україні, і маємо повну підтримку з боку стивидорів, які зацікавлені в тому, щоб процес доставки-прибирання вагонів проводився без затримок", - стверджує профспілковий лідер.

Нагадаємо, профспілка оператора Миколаївського порту вже звертався до Зеленського зі зверненням, стверджуючи, що робота порту найближчим часом може бути паралізована і закликаючи втрутитися в ситуацію.