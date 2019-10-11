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11 жовтня 2019, пʼятниця, 13:15 388
Транспорт 2019-10-11T14:15:01+03:00
Українські Новини
Україні це не вигідно, – Зеленський про закрите авіасполучення з РФ

Україні це не вигідно, – Зеленський про закрите авіасполучення з РФ

Українські авіакомпанії несуть величезні матеріальні збитки та вимушені робити дотаційними власні авіарейси через вимогу обльоту території Російської Федерації, яка триває вже 4 роки. Про це заявив під час власного прес-марафону Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

"Я вважаю дуже дивним, що у нас поїзда в Росію ходять, а літаки не літають", -  заявив Зеленський. Він підкреслив, що така ситуація Україні не вигідна.

Нагадаємо, що заборона на авіасполучення з РФ була встановлена 25 жовтня 2015 року. Українські авіакомпанії неоднаразово заявляли про значні збитки щодо необхідності в авіарейсах на східному напрямку облітати територію Росії. Це робить авіарейси від українських перевізників дорожчими і довшими по часу, а відповідно не конкурентними відносно рейсів іноземних авіакомпанії.

Експерти піднімали питання різного формату державної підтримки національних авіаперевізників, зокрема пропонувалося запровадження фіскальних пільг. Однак очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій й досі робить суперечливі заяви про можливі варіанти державної підтримки.

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