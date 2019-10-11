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11 жовтня 2019, пʼятниця, 13:15 430
Економіка 2019-10-11T13:22:46+03:00
Українські Новини
Військово-повітряні сили США обрали Firefly Полякова для спецмісій на орбіту

Військово-повітряні сили США обрали Firefly Полякова для спецмісій на орбіту

Військово-повітряні сили (ВПС) США обрали 8 компаній у рамках програми Orbital Services Program-4 (OSP-4), серед яких - Firefly Aerospace українського бізнесмена Макса Полякова. Про це з Вашингтона повідомляє SpaceNews.

Програма OSP-4 із бюджетом у $986 млн розрахована на невеликі та середні корисні навантаження вагою понад 400 фунтів (181 кг). Компанії, яких обрали постачальниками, повинні доставити ці корисні навантаження на орбіту протягом 12-24 місяців після отримання замовлення. 

Окрім Firefly Aerospace, у програмі братимуть участь SpaceX, Xbow Launch Systems, Northrop Grumman, United Launch Alliance, Aevum, Vox Space і Rocket Lab.

Угода OSP-4 трактується як контракт з "багаторазовою винагородою, невизначеним постачанням/невизначеною кількістю". Вісім компаній отримають щонайменше $50 тис. в якості мінімальної гарантії за контрактом.

Через OSP-4 ВПС США прагнуть отримати вигоду з розвитку малої пускової індустрії. Залежно від потреб місії роботи будуть виконуватися на об'єктах підрядників або на державних пускових майданчиках.

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року NASA обрало Firefly Aerospace українського бізнесмена Макса Полякова для програми доставки вантажів на Місяць із загальним бюджетом $2,6 млрд. 

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