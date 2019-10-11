"Київстар" підключив до 4G ще 116 населених пунктів у 4 областях України

Територія дії 4G мережі продовжує збільшуватись. Відсьогодні мешканці ще 116 населених пунктів у Закарпатській, Львівській, Миколаївській та Хмельницькій областях можуть користуватись послугою швидкісного мобільного інтернету з мобільних телефонів, повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, така можливість з’явилась у абонентів в містах Кам’янка-Бузька, Очаків, Чорноморка, Понінка, Бобове, тощо.

Мережа 4G зв’язку "Київстар" вже працює у 6817 населених пунктах, з яких 90% - у сільській місцевості. Загальна кількість населення на території доступу 4G - понад 29 млн осіб, або 70% населення України. На сьогодні в мережі "Київстар" послугами 4G скористалось майже 7 млн 500 тисяч абонентів.

Нагадаємо, що за даними міжнародних компаній Ookla і nPerf середня швидкість передачі даних в мережі "Київстар" найбільша серед мобільних телеком мереж в Україні. Такі дані наводяться в дослідженнях зазначених компаній за 2018 і 2019 роки.

З 2015 року по теперішній час "Київстар" інвестував майже 25 млрд грн на розвиток технологій 3G і 4G – оплата ліцензій на частоти, будівництво нових телеком мереж, і ін

Щоб користуватися 4G абоненту потрібен тільки відповідний смартфон з підтримкою технології LTE і USIM-картка. Замінити стару SIM-карту на USIM можна безкоштовно вболее 8 тисячах торгових точок.