підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
  • Новини
  • Економіка
  • DCH Ярославського заявила про інтерес до приватизації "Електроважмашу" і "Об'єднаної гірничої хімічної компанії"
11 жовтня 2019, пʼятниця, 12:35 367
Економіка 2019-10-11T13:45:02+03:00
Українські Новини
DCH Ярославського заявила про інтерес до приватизації "Електроважмашу" і "Об'єднаної гірничої хімічної компані

DCH Ярославського заявила про інтерес до приватизації "Електроважмашу" і "Об'єднаної гірничої хімічної компанії"

Група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського заявила про готовність взяти участь в конкурсах з приватизації підприємств "Електроважмаш" і "Об'єднана гірнича хімічна компанія", якщо уповноважені державні органи приймуть відповідні рішення.

Відповідний прес-реліз розміщено на офіційному сайті групи.

Інформація про наміри DCH з'явилася після того, як Тимофій Милованов, голова Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України повідомив про передачу "Електроважмашу" і "Об'єднаної гірничої хімічної компанії" Фонду державного майна України для подальшого проведення приватизаційних конкурсів.

"Ми зацікавлені в розвитку української промисловості, а анонсовані міністром до приватизації об'єкти отримають нові перспективи розвитку за рахунок синергії з іншими активами DCH. Інвестиційні можливості DCH і успішний досвід управління великими виробничими комплексами є передумовами забезпечення стабільної роботи "Електроважмашу" і "Об'єднаної гірничої хімічної компанії", і зміцнення ринкових позицій цих підприємств", - йдеться у повідомленні на сайті DCH.

DCH Олександра Ярославського - одна з найбільших і таких, що найбільш динамічно розвиваються українських бізнес-груп з більш ніж 20-річною історією. Пріоритетними напрямками діяльності групи є фінанси, промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес та ін. В числі українських активів DCH: Харківський тракторний завод, рудник "Суха балка" (Кривий Ріг), Дніпровський металургійний завод (ДМЗ ), страхова компанія "ІНГО Україна", Міжнародний аеропорт "Харків", УГДК, готель Kharkiv Palace Hotel 5*, мережа ТРЦ "Караван Megastore", регбійний клуб "Олімп" та ін. Інвестиції Олександра Ярославського тільки в економіку Харківського регіону перевищили $1 млрд., включаючи інвестиції в програму підготовки інфраструктури Харкова до Євро-2012 (будівництво аеропорту, стадіону, першого в місті 5* готелю та інших критеріальних для УЄФА об'єктів).

Більше новин про: DCH Ярославський Олександр Група DCH

Архів
Новини
Зеленський призначив одеським губернатором криптовалютного мільйонера Куцого 14:17
Шамшур відмовився від посади посла в США 14:03
Зміна зелених тарифів - це порушення законодавства, - Чех 13:55
Обмежать рух і не запустять феєрверки: як Київ святкуватиме Новий рік-2020 13:54
Проїзд у тролейбусах Миколаєва подорожчає 13:38
більше новин
Світу загрожує невідворотня голодна катастрофа 13:34
Екс-регіонал Святаш після пред'явлення підозри у крадіжці $100 млн "зліг" в лікарню, - ЗМІ 17:04
Військово-повітряні сили США обрали Firefly Полякова для спецмісій на орбіту 13:15
Шевцовим зацікавилися у ДБР, - ICTV 11:37
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський побив встановлений Лукашенком світовий рекорд з тривалості прес-конференції 19:30
більше новин
Зеленський сказав, у чому єдина помилка Порошенка 11:00
Комітет Ради, який дозволив імпорт електроенергії з Росії, анонсував удар по "зеленій" енергетиці 16:54
Ніхто не хоче працювати губернатором, - Зеленський поскаржився на кадрові проблеми 15:58
Депутатам "Слуги народу" погрожують телефоном депутати з інших партій, - Зеленський 16:57
Зеленський розповів, коли стане відома дата наступного обміну 22:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok