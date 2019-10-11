НСЖУ назвала дикунством бажання міністра Бородянського ввести кримінальну відповідальність для ЗМІ

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю Радіо НВ запропонував ввести кримінальну відповідальність за свідоме спотворення громадської думки ЗМІ.\r\nТака пропозиція чиновника викликала вкрай негативну реакцію голови НСЖУ Сергія Томіленка, про що він написав на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.\r\n"Це дикість. На жаль, кожна нова влада починає свою роботу з бажання обмежити ЗМІ. І за Януковича, і за Порошенка їх оточення намагалося ввести кримінальну відповідальність за наклеп. У жодного не вийшло. Шкода, що команда Зеленського повторює їх помилки", - зауважив Томіленко.\r\nГолова НСЖУ підкреслив, що атаки на медіа та обмеження свободи слова не допомогли старим владам, як не допоможуть і нової.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"В Україні неможлива цензура і обмеження свободи ЗМІ. Дивуюся, як у колишнього медійника виникає бажання обмежувати свободу своїх колишніх колег", - заявив Сергій Томіленко.\r\nВін згоден з тим, що боротися з маніпуляціями, ботофермами, фейками необхідно. Але не за рахунок залякування критичних або неручним ЗМІ і журналістів.\r\n"Сподіваюся, що пан Міністр ознайомиться з "передовим" досвідом подібної криміналізації в Туреччині, Росії та Малайзії. Де першими жертвами таких законів стали правда і критика, а не фейки", - резюмував свій пост голова НСЖУ.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n