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11 жовтня 2019, пʼятниця, 11:38 9
ЗМІ 2019-10-11T12:15:02+03:00
Українські Новини
НСЖУ назвала дикунством бажання міністра Бородянського ввести кримінальну відповідальність для ЗМІ

НСЖУ назвала дикунством бажання міністра Бородянського ввести кримінальну відповідальність для ЗМІ

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю Радіо НВ запропонував ввести кримінальну відповідальність за свідоме спотворення громадської думки ЗМІ.

Така пропозиція чиновника викликала вкрай негативну реакцію голови НСЖУ Сергія Томіленка, про що він написав на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Це дикість. На жаль, кожна нова влада починає свою роботу з бажання обмежити ЗМІ. І за Януковича, і за Порошенка їх оточення намагалося ввести кримінальну відповідальність за наклеп. У жодного не вийшло. Шкода, що команда Зеленського повторює їх помилки", - зауважив Томіленко.

Голова НСЖУ підкреслив, що атаки на медіа та обмеження свободи слова не допомогли старим владам, як не допоможуть і нової.

"В Україні неможлива цензура і обмеження свободи ЗМІ. Дивуюся, як у колишнього медійника виникає бажання обмежувати свободу своїх колишніх колег", - заявив Сергій Томіленко.

Він згоден з тим, що боротися з маніпуляціями, ботофермами, фейками необхідно. Але не за рахунок залякування критичних або неручним ЗМІ і журналістів.

"Сподіваюся, що пан Міністр ознайомиться з "передовим" досвідом подібної криміналізації в Туреччині, Росії та Малайзії. Де першими жертвами таких законів стали правда і критика, а не фейки", - резюмував свій пост голова НСЖУ.

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