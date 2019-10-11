18.10.19 11:00 Прес-конференція: #ВПО і #АТОВПО проти закону про продаж землі до повного повернення територій Донбасу й Криму під контроль України

18 жовтня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Переселенці з окупованих територій Донбасу та Криму та учасники АТО з окупованих та анексованих територій проти закону про продаж землі до повного повернення територій Донбасу й Криму під контроль України".\r\nОрганізатор: "Громадський рух учасників АТО і громадян з тимчасово окупованої території".\r\n Спікер:\r\n\r\nГреков Микола, депутат Луганської міської ради 4 скликання, мер м. Олександрівськ, Луганської обл., учасник бойових дій АТО;\r\nВірьовкіна Лілія, голова ГС "Сильніші разом", ГО " Ти потрібен Україні";\r\nІльченко Костянтин, екс-керівник військово-цивільної адміністрації м. Золоте.\r\n\r\nОнлайн-трансляція події тут: https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nАкредитація журналістів: +38050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net \r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх