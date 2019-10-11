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  • 18.10.19 11:00 Прес-конференція: #ВПО і #АТОВПО проти закону про продаж землі до повного повернення територій Донбасу й Криму під контроль України
11 жовтня 2019, пʼятниця, 11:15 9
Прес-центр 2019-10-11T12:30:02+03:00
Українські Новини
18.10.19 11:00 Прес-конференція: #ВПО і #АТОВПО проти закону про продаж землі до повного повернення територій

18.10.19 11:00 Прес-конференція: #ВПО і #АТОВПО проти закону про продаж землі до повного повернення територій Донбасу й Криму під контроль України

18 жовтня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Переселенці з окупованих територій Донбасу та Криму та учасники АТО з окупованих та анексованих територій проти закону про продаж землі до повного повернення територій Донбасу й Криму під контроль України".

Організатор: "Громадський рух учасників АТО і громадян з тимчасово окупованої території".

Спікер:

  • Греков Микола, депутат Луганської міської ради 4 скликання, мер м. Олександрівськ, Луганської обл., учасник бойових дій АТО;
  • Вірьовкіна Лілія, голова ГС "Сильніші разом", ГО " Ти потрібен Україні";
  • Ільченко Костянтин, екс-керівник військово-цивільної адміністрації м. Золоте.

Онлайн-трансляція події тут: https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Акредитація журналістів: +38050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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