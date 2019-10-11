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  • Повернення "Укртелеком" і "Криворіжсталі" в держвласність зірве велику приватизацію, - ЗМІ
11 жовтня 2019, пʼятниця, 11:11 371
Економіка 2019-10-11T12:30:02+03:00
Українські Новини
Повернення "Укртелеком" і "Криворіжсталі" в держвласність зірве велику приватизацію, - ЗМІ

Повернення "Укртелеком" і "Криворіжсталі" в держвласність зірве велику приватизацію, - ЗМІ

Плани уряду залучити в Україну 50 млрд доларів інвестицій - в тому числі за допомогою масштабної приватизації великих і малих об'єктів держвласності - можуть не здійснитися, якщо продовжаться спроби реприватизувати найбільші підприємства, які вже давно змінили власника. В першу чергу це стосується таких гігантів, як "Укртелеком" і "Криворіжсталь", пише "Дзеркало тижня".

У матеріалі аналізуються успішні і провальні кейси з роздержавлення великих компаній. "Криворіжсталь" і "Укртелеком", в ході приватизації яких держскарбниця поповнилася 24,2 і 10,6 млрд грн відповідно, - показові вдалі приклади. Після зміни власника підприємства успішно розвиваються.

Наміри держави повернути їх собі згубно позначаться не тільки на них самих, але і на процесі подальшої приватизації, яка запланована на майбутній рік.

"Навіщо державі "Криворіжсталь" або "Укртелеком" і чи зможе вона, повернувши собі підприємство, стати його ефективним власником? Звідки в скарбниці знайдуться кошти на розвиток і модернізацію таких гігантів? Що отримає бюджет від підприємства в перші ж роки після можливої ​​реприватизації і чи перекриють ці кошти витрачені ресурси?", - задається питаннями автор матеріалу. Джерело нагадує, що повернення того ж "Укртелекому" в держвласність - це в першу чергу, повернення його нинішньому власникові 10,6 млрд грн, сплачених в ході приватизації.

На даний момент об'єктами приватизації в Україні цікавляться багато іноземних інвесторів, однак вони обережні. Їх відштовхують непередбачуваність державних інституцій, незахищеність приватної власності, велике податкове навантаження при веденні бізнесу, корупція, недосконалість судової системи. І те, що всі ці фактори сьогодні активно нейтралізуються і ліквідуються новою владною командою, засвоїли і побачили ще не всі потенційні інвестори, йдеться в матеріалі.

Тому головне завдання - давати їм тільки позитивні сигнали, демонструвати позитивні новації в дії (скорочення податкового тягаря, прозорість процедур, впровадження законодавчих норм, що захищають бізнес будь-якого масштабу).

А реприватизація (якою виправданою вона б не здавалася всередині країни) виглядає як дуже поганий сигнал для міжнародної інвестиційної спільноти: держава відбирає у бізнесу підприємство, яке перед цим саме ж йому і запропонувала викупити. У такій атмосфері наївно розраховувати на приплив 50 млрд долл інвестицій за п'ять років, підсумовує видання.

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