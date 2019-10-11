"Укрлендфармінг" Бахматюка виділив півмільйона на підтримку освіти, мистецтва та спорту в селах

Минулого місяця агрохолдинг "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка виділив півмільйона гривень для підтримки сільських дитсадків, шкіл, будинків культури, футбольних клубів і команд на території своєї присутності.

Укрлендфармінг традиційно підтримує розвиток освіти й функціонування навчальних закладів, організацію дозвілля на селі, в тому числі заняття мистецтвом і спортом в регіонах, де присутні підприємства агрохолдингу. Зокрема, понад чверть мільйона гривень зі свого бюджету розподілила на соціальні проекти "Агрокомпанія "Прикарпаття" з групи "Укрлендфармінг". "Наш пріоритет у наданні допомоги – це ФАПи, дитячі садки, школи та релігійні громади. Ми завжди підтримуємо і футбольні команди, сприяючи в проведенні змагань, облаштуванні залів для тренування, закупівлі форми, спортінвентарю. Підтримуючи заняття футболом дорослими й дітьми, серед інших, десятиріччя поспіль допомагаємо футбольному клубу "Вихор" села Ямниця Тисменицького району. Особливої уваги надаємо спонсорству традиційних масових заходів, таких щорічних місцевих фестивалів, як, до прикладу, "Свято Лемківщини", - поділився директор ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття" Олександр Цявук. – Намагаємося максимально вникати в потреби сіл, де працюємо, і допомагати їм".

Нещодавно "Агрокомпанія "Прикарпаття" облаштувала у Народному домі села Довгий Войнилів Калуського району Івано-Франківської області хореографічний клас для ансамблю "Бойківчанка". Заняття відвідують діти від 6 до 16 років. Сільський староста Володимир Федьків зазначив, що "Засновниця ансамблю, вчителька хореографії Ірина Якимечко, разом зі своїми ученицями чекали можливості тренуватися в нормальних умовах досить довго. Раніше вони займалися в шкільній їдальні на бетонній підлозі. "Бойківчанці" скоро десять років, і за цей період ансамбль отримав визнання як творчий колектив, здобувши в 2017 році лауреатство на обласному конкурсі".

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, що займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України і традиційно співпрацюють з громадами в реалізації освітніх, культурних, спортивних проектів. Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.