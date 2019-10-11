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11 жовтня 2019, пʼятниця, 10:33 371
Політика 2019-10-11T12:30:05+03:00
Українські Новини
Генпрокурора Рябошапку викликали до антикорупційного комітету Ради у справі зняття недоторканності з Приходька

Генпрокурора Рябошапку викликали до антикорупційного комітету Ради у справі зняття недоторканності з Приходька, - ЗМІ

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики викликає на своє засідання 16 жовтня генерального прокурора Руслана Рябошапку для з’ясування причини невнесення ним до парламенту подання про зняття депутатської недоторканності з депутата Бориса Приходька (безпартійний).

Про це йдеться у повідомленні громадської організації Всеукраїнське об’єднання добровольців у Facebook, інформує портал kontrakty.ua.

Повідомляється, що Приходько проходить обвинувачуваним у кримінальній справі по факту незаконного заволодіння впродовж 2013-2014 років службовими особами "Брокбізнесбанку" коштами фінансової установи, а також коштами Нацбанку України. Справа зараз знаходиться у Дарницькому районному суді Києва. Службовцям інкримінується незаконна легалізація коштів, внаслідок чого держава зазнала збитків понад 2 мільярди гривень.

У громадській організації наголосили, що судді, посилаючись на відсутність подання Генерального прокурора про знаття з Приходька депутатської недоторканності, заблокували розгляд справи. Генпрокурор не вніс відповідне подання не дивлячись на те, що низка народних депутатів, громадян та активістів громадських організацій раніше направляли численні звернення з цього приводу.

"Маємо гарну новину. Сьогодні Комітет Верховної Ради України з антикорупційної політики підтримав пропозицію, справжнього "Слуги народу" Антона Полякова, про винесення на засідання 16 жовтня двох питань. Чому Генеральним прокурором України не ініційовано, не підтримано та не внесено до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Приходька Бориса Вікторовича. Та запросити для надання інформації з цього приводу Генерального прокурора Рябошапка Р.Г.", - йдеться у повідомленні громадської організації.

На думку Всеукраїнського об’єднання добровольців, "такі зволікання та бездіяльність із боку Генерального прокурора України викликають сумніви щодо його особистої сумлінності та об’єктивності у веденні справи. Понад те є певні сумніви щодо незаангажованості в розв'язанні питання".

В громадському об’єднанні вважають, що поведінка Генпрокурора "наштовхує на об’єктивні припущення щодо наявності корупційної складової".

"Також виникають запитання й відносно інших фігурантів цієї справи. Серед них зазначається народний депутат України Давиденко Валерій Миколайович, котрий був і є діловим партнером Приходька Бориса Вікторовича та мав безпосереднє відношення до схеми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім винесення питання Приходька на комітет Верховної Ради, Антон Поляков звернувся з офіційним листом до Президента України Володимира Зеленського про підтримку в даному питанні та взятті цієї справи на особистий президентський контроль.

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