Володимир Зеленський пообіцяв розібратися з підвищенням ренти на руду, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський прокоментував внесений до Верховної Ради законопроект №1210, яким, серед іншого, різко підвищуються рентні ставки на видобуток руди. Зеленський заявив, що не знайомий з подібною ініціативою.

"Цей законопроект внесений до Верховної Ради депутатами від "Слуги народу"?", — поцікавився він, почувши про підвищення податків на руду в десять разів у порівнянні з сусідніми країнами. Отримавши ствердну відповідь, він заявив: "Ми розберемося в цьому. Подивимося на законопроект". Про це пише thepage.

На питання thepage Зеленський відповів вже після завершення трансляції прес-марафону. Під час марафону права задати питання декільком журналістам, в тому числі і кореспонденту thepage, надано не було, незважаючи на наявність акредитації.

У той же час міністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи підвищення рентної плати на видобуток руди, заявив thepage, що законопроект був внесений до Верховної Ради без прорахунків його впливу на економіку з боку міністерства.

Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, в Кривому Розі пройшли мітинги працівників гірничодобувних підприємств, на які вийшли близько 400 осіб. Вони заявили про можливе закриття виробництв в разі, якщо буде прийнятий закон №1210.

Документ розширює поняття первинної переробки: замість собівартості руди і первинного дроблення за основу береться вартість кінцевого продукту — концентрату, окатишів, агломерату. Тим самим зростання платежів гірничо-збагачувальних комбінатів становитиме 300-400%. Крім того, документ передбачає перехід від індивідуальних ставок для окремих родовищ (зараз 14-25%) до встановлення нижнього порогу на рівні подвійної облікової ставки НБУ (зараз 34%). Нарешті, ставка ренти збільшується з 8 до 10%.

Як стверджують галузеві асоціації, прийняття законопроекту знизить виробництво залізорудної сировини, вдарить по обсягах експорту України і, врешті-решт, призведе до зниження валютних надходжень і ослаблення гривні. В асоціаціях вже заявили про втрату робочих місць на Гзк, скорочення близько 30 тис. осіб.