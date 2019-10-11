Володимир Зеленський пообіцяв розібратися з підвищенням ренти на руду, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський прокоментував внесений до Верховної Ради законопроект №1210, яким, серед іншого, різко підвищуються рентні ставки на видобуток руди. Зеленський заявив, що не знайомий з подібною ініціативою.\r\n"Цей законопроект внесений до Верховної Ради депутатами від "Слуги народу"?", — поцікавився він, почувши про підвищення податків на руду в десять разів у порівнянні з сусідніми країнами. Отримавши ствердну відповідь, він заявив: "Ми розберемося в цьому. Подивимося на законопроект". Про це пише thepage.\r\nНа питання thepage Зеленський відповів вже після завершення трансляції прес-марафону. Під час марафону права задати питання декільком журналістам, в тому числі і кореспонденту thepage, надано не було, незважаючи на наявність акредитації.\r\nУ той же час міністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи підвищення рентної плати на видобуток руди, заявив thepage, що законопроект був внесений до Верховної Ради без прорахунків його впливу на економіку з боку міністерства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНагадаємо, що вчора, 10 жовтня, в Кривому Розі пройшли мітинги працівників гірничодобувних підприємств, на які вийшли близько 400 осіб. Вони заявили про можливе закриття виробництв в разі, якщо буде прийнятий закон №1210.\r\nДокумент розширює поняття первинної переробки: замість собівартості руди і первинного дроблення за основу береться вартість кінцевого продукту — концентрату, окатишів, агломерату. Тим самим зростання платежів гірничо-збагачувальних комбінатів становитиме 300-400%. Крім того, документ передбачає перехід від індивідуальних ставок для окремих родовищ (зараз 14-25%) до встановлення нижнього порогу на рівні подвійної облікової ставки НБУ (зараз 34%). Нарешті, ставка ренти збільшується з 8 до 10%.\r\nЯк стверджують галузеві асоціації, прийняття законопроекту знизить виробництво залізорудної сировини, вдарить по обсягах експорту України і, врешті-решт, призведе до зниження валютних надходжень і ослаблення гривні. В асоціаціях вже заявили про втрату робочих місць на Гзк, скорочення близько 30 тис. осіб.