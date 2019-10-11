Зеленський вважає депутата Ради Столара пов'язаним з махінаціями з нерухомістю у Києві

Президент Володимир Зеленський вважає, що депутат Верховної Ради Вадим Столар пов'язаний з махінаціями з нерухомістю у Києві. Про це він заявив під час прес-марафону, передають Українські Новини.\r\n"Відносини між мером і депутатами Київради - я знаю, що там немає відносин, і це не через нас, я думаю, що через нерозуміня, багато проблем, групи впливів... Я думаю, я не знаю особисто цю людину, але через пана Столара ... Його прізвище звучить там, якісь були будівлі, якісь кошти, якісь відмивання, дуже великі, мільйонні суми. Я думаю, що все це проблеми, які потрібно вирішувати", - сказав Зеленський.\r\nЗеленський виступає за розподіл повноважень мера Києва і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).\r\nПри цьому він вважає високими шанси нинішнього мера Києва, голови КМДА Віталія Кличка перемогти на наступних вибори мера столиці.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, Кабмін схвалив подання Зеленського на звільнення Кличка з посади голови КМДА.\r\nПрем'єр-міністр Олексій Гончарук натякнув, що це пов'язано з нібито відносинами Кличка і Столара.\r\nРаніше керівник Офісу Президента Андрій Богдан прогнозував звільнення Кличка з посади голови КМДА, відзначаючи вплив бізнесмена Столара на рішення адміністрації міста.