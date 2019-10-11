Зеленський вважає депутата Ради Столара пов'язаним з махінаціями з нерухомістю у Києві

Президент Володимир Зеленський вважає, що депутат Верховної Ради Вадим Столар пов'язаний з махінаціями з нерухомістю у Києві. Про це він заявив під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Відносини між мером і депутатами Київради - я знаю, що там немає відносин, і це не через нас, я думаю, що через нерозуміня, багато проблем, групи впливів... Я думаю, я не знаю особисто цю людину, але через пана Столара ... Його прізвище звучить там, якісь були будівлі, якісь кошти, якісь відмивання, дуже великі, мільйонні суми. Я думаю, що все це проблеми, які потрібно вирішувати", - сказав Зеленський.

Зеленський виступає за розподіл повноважень мера Києва і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

При цьому він вважає високими шанси нинішнього мера Києва, голови КМДА Віталія Кличка перемогти на наступних вибори мера столиці.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін схвалив подання Зеленського на звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук натякнув, що це пов'язано з нібито відносинами Кличка і Столара.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Богдан прогнозував звільнення Кличка з посади голови КМДА, відзначаючи вплив бізнесмена Столара на рішення адміністрації міста.