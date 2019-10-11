У Львівській області зіткнулися локомотив і мінівен, постраждала жінка

У Львівській області на залізному переїзді сталося зіткнення мінівена і локомотива. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Так, повідомляється, що ДТП сталася в Червонограді. В аварії постраждала 43-річна пасажирка, яка отримала тілесні ушкодження.

"Як попередньо встановили правоохоронці, на залізничному переїзді зіткнулися локомотив-тепловоз ТЕМ-2 автомобіль "Сітроен Джампі", яким керував 46-річний місцевий житель", - йдеться в повідомленні.

Зараз поліцейські з'ясовують обставини інциденту, а також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, на трасі "Київ-Чоп" розчавило пасажирський автобус є загиблий і поранені.

Раніше в Одеській області зіткнулися вантажний автомобіль та локомотив поїзда. ДТП сталася в п'ятницю, 26 квітня, близько 8:00 на 43 кілометрі автодороги Одеса – Ізмаїл.

А під Львовом товарний поїзд зійшов з рейок: рух поїздів було тимчасово змінено. Аварія сталася біля станції "Старе село" на ділянці залізниці "Львів-Ходорів".