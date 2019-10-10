Журналістка видання "Страна" Юрія Корзун склала список із десяти найпопулярніших фраз Президента Володимира Зеленського, сказаних на прес-марафоні 10 жовтня. Відповідний список вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nТоп-10 популярних фраз Зе.\r\n\r\n"Нічого про це не чув".\r\n"Буду розбиратись".\r\n"Це питання не до мене, а до мера".\r\n"У мене немає повноважень".\r\n"Я не можу прийняти 40 мільйонів людей".\r\n"Я - хороший президент".\r\n“Я не слідкую за цією інформацією. У мене дуже багато проблем. Ви хочете, щоб я зробив що"?\r\n"До вас зараз Кирило підійде".\r\n"Ми готуємо законопроект, там все це буде враховано".\r\n“Так, а де мій блокнот? Я зараз все запишу".\r\n\r\n\r\n