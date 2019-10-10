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10 жовтня 2019, четвер, 23:36 10
ЗМІ 2019-10-11T00:30:02+03:00
Українські Новини
Юлія Корзун: 10 найпопулярніших фраз Зеленського на прес-марафоні

Юлія Корзун: 10 найпопулярніших фраз Зеленського на прес-марафоні

Юлія Корзун. Фото: Yulia Korzun/Facebook
Юлія Корзун. Фото: Yulia Korzun/Facebook

Журналістка видання "Страна" Юрія Корзун склала список із десяти найпопулярніших фраз Президента Володимира Зеленського, сказаних на прес-марафоні 10 жовтня. Відповідний список вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Топ-10 популярних фраз Зе.

  1. "Нічого про це не чув".
  2. "Буду розбиратись".
  3. "Це питання не до мене, а до мера".
  4. "У мене немає повноважень".
  5. "Я не можу прийняти 40 мільйонів людей".
  6. "Я - хороший президент".
  7. “Я не слідкую за цією інформацією. У мене дуже багато проблем. Ви хочете, щоб я зробив що"?
  8. "До вас зараз Кирило підійде".
  9. "Ми готуємо законопроект, там все це буде враховано".
  10. “Так, а де мій блокнот? Я зараз все запишу".

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