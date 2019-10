У США роботи-поліцейські не виправдали надій громадян

У США поліція для зручності почала використовувати роботів-кіборгів для патрулювання вулиць. Однак, "електро-поліцейські" не змогли виправдати очікувань працівників та жителів. Про це повідомляє ScienceAlert.

Роботи моделі Knightscope K5 працюють у парку Хантінгтон-Парк Лос-Анджелеса і торговому центрі Вашингтона. Їх основне завдання полягало у контролі порядку серед громадськості , а також чистоти навколишньої території.

Проте, 10 жовтня журналісти IFLScience опублікували фото в Twitter, в якому один з роботів потонув у фонтані.

Security Robot Commits Suicide In Fountain Because The World Is Terriblehttps://t.co/n9d97DWMe6 pic.twitter.com/lDJ2pUMWNc

— IFLScience (@IFLScience) 10 жовтня 2019 р.

"Робот вчинив самогубство у фонтані, тому що світ жахливий", - йдеться у підписі до фото.

У відомстві також описали випадок, де робокоп не зміг надати допомогу на парковці в Солт-Лейк-Парку, в центрі Лос-Анджелеса . Під час бійки на місці події почалася бійка, свідком якої став проїжджаючий повз робот, який ніяк не відреагував, хоча свідки звернулися до нього з вимогою викликати поліцію.

В подальшому з'ясувалося, що роботів ще не підключили до системи оповіщення поліції, тому робокоп проігнорував прохання про допомогу і продовжив патрулювання, сповіщаючи відпочиваючих про необхідність утримання парку в чистоті.

Роботи моделі K5 розміщені по всій території США і обслуговують від аеропортів до заправних станцій. Вони призначені для використання на відкритому повітрі, транслювання відео високої чіткості з кутом огляду 360 градусів, а також сканування 1200 автомобільних номерів в хвилину.

Наголошується, що оренда такого робота в рік обходиться поліції Лос-Анджелеса від $60 до $70 тисяч.

