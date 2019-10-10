Нове освітлення зекономило столичному бюджету понад 12 мільйонів гривень з початку року, - Київміськсвітло

Загалом освітлення столиці до кінця року оновлять на 25%.

"Така економія стала можливою завдяки встановленню новітньої системи освітлення, яка дозволяє економити не лише на потужності світильників, а й завдяки використанню смарт системи керування ними", - заявив директор комунального підприємства "Київміськсвітло" Володимир Круценко під час прес-туру на підприємство.

За словами очільника КП, керувати освітленням вулиці можна навіть зі спеціального смартфону, також "розумне світло" автоматично показує проблемні ділянки і місця розриву мережі.

"Все це можливо завдяки керуванню через систему, яку спільно з нами встановлює на лініях освітлення комунальне підприємство "Інформатика". Ця система дозволяє економити за рахунок деміювання. До прикладу, о 23 годині, коли інтенсивність руху в місті Києві зменшується, ми зменшуємо навантаження на лінію 30%, а після 1 ночі і до 50%", - повідомив Круценко.

Водночас директор КП поскаржився на хуліганів, котрі нищать майно столиці.

"Ось, до приклад, на Оболонській набережній світильники постійно прострілюють. Тричі на рік ми замінюємо кульові світильники на набережній. Їх там стоїть майже 200 штук. Одна така заміна з лампою і ресурсом на заміну коштує близько 1000 грн. Можете самі порахувати скільки це коштує", - зауважив директор КП "Київміськсвітло".

Крім того, в ході прес-туру журналісти відвідали майданчик зі встановлення нового освітлення на проспекті Перемоги, де керівник комунального підприємства пообіцяв оновити освітлення всього проспекту Перемоги до бульвару Шевченка, а звідти і до вулиці Хрещатик.