ДТЕК розпочав співпрацю з національною енергокомпанією Хорватії

Сьогодні, 10 жовтня, компанія ДТЕК та хорватська національна енергетична компанія HEP d.d. (Hrvatska elektroprivreda d.d.) підписали Меморандум про взаєморозуміння та ділову співпрацю. Підписи під документом поставили генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко та голова Правління HEP d.d. Фране Барбарич (Frane Barbarić). У церемонії підписання взяли участь прем`єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович та тимчасовий повірений у справах України у Республіці Хорватія Сергій Горопаха.

Про це повідомила прес-служба ДТЭК.

Меморандум передбачає можливості в сфері торгівлі енергетичними ресурсами, реалізації спільних проєктів на закордонних ринках, в тому числі, інвестиції в енергетичні активи.

Першим кроком в межах співробітництва ДТЕК з HEP d.d. планується тестова поставка електроенергії дочірньою компанією ДТЕК Hungary Power Trade хорватській компанії обсягом до 2,5 тис. МВт-г в жовтні цього року. Наступного року обсяг торгівлі може сягнути до 1,3 млн МВт-г.

"Вихід на закордонні ринки, міжнародне партнерство – один з векторів довгострокової стратегії ДТЕК. Сьогодні ми вже співпрацюємо з понад 20 європейськими компаніями в галузі трейдінгу енергоресурсами, що підтверджує статус ДТЕК як надійного міжнародного партнера. Підписання меморандуму про співробітництво з компанією HEP d.d., лідером енергетики Хорватії, це черговий крок в розширенні нашої присутності на європейських енергетичних ринках. Ми розглядаємо це як ще один етап зближення української та європейської енергосистем, що є запорукою зміцнення енергетичної безпеки України", – зазначив Тімченко.

"Ми очікуємо, що наша співпраця сприятиме зростанню і досягненню кращих бізнес-результатів. Наше партнерство також забезпечить вагомий внесок у досягнення стратегічних цілей Хорватії, таких як диверсифікація джерел енергозабезпечення та зміцнення енергетичної безпеки і стабільності Хорватії. У сфері відновлюваної енергетики і ДТЕК, і HEP d. d. вже досягли значного прогресу за останні кілька років. У розвитку «зеленої» енергетики ми бачимо великі можливості для інтенсивної співпраці", – сказав Барбарич.

Під час зустрічі Пленкович і Тімченко обговорили питання взаємодії Хорватії та України в галузі енергетики, зокрема, об’єднання зусиль навколо інтеграції енергетичних ринків та залучення інвестицій.

Довідка

ДТЕК - найбільший приватний інвестор в енергетику України.

Група розвиває бізнеси з видобування природного газу та вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядці електромобілів.

У 2018 році капітальні вкладення ДТЕК становили 20 млрд гривень, податкові відрахування – 27 млрд гривень. У ДТЕК працюють 80 тис. співробітників.

100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.