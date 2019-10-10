АМКУ намагається оштрафувати інвесторів на 6,5 млрд гривень, – Овчаренко

Юрист, доктор державного управління Руслан Овчаренко стверджує, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) намагається накласти штраф за монополізацію, яку сам раніше й дозволив. Усі об'єднання дистрибуційних компаній проходили зі згоди АМКУ.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

10 жовтня 2019 року АМКУ оприлюднив рішення про накладення штрафів на суму 6,5 млрд гривень на афілійовані компанії "Філіп Морріс", "Джей Ті Ай", "Імперіал Тобакко" та "Брітіш Американ Тобакко", а також на компанію "ТЕДІС Україна".

АМКУ стверджує, що мала місце змова виробників – не допустити на ринок дистрибуції тютюнових виробів потенційних нових учасників.

Але, як пояснив Овчаренко, АМКУ сам винен в монополізації ринку оптової торгівлі тютюновими виробами.

"В офіційному повідомленні АМКУ стверджується, що з'явився "єдиний і спільний дистриб'ютор на ринку первинної реалізації цигарок" в 2013 році. Між тим, у 2010 та 2011 роках відбувалися об'єднання дистрибуційних компаній з "ТЕДІС" не лише з відома, але й за офіційною згодою Антимонопольного комітету України", – заявив Овчаренко.

Більш того, за словами експерта, АМКУ не зміг довести, що виробникам було вигідно продавати весь обсяг цигарок одному дистриб'ютору.

"Це суперечить логіці та здоровому глузду. Наявність 10-12 оптових компаній могло б бути вигідно виробникам – так як це знизило б ціни на послуги з доставки цигарок. Ніякого "єдиного угоди" виробників "ТЕДИС" не було та бути не могло", – підкреслив юрист.

У той же час, у такому об'єднанні оптових мереж був і свій позитив – у тому числі для малого бізнесу.

"Велика конкуренція на рівні оптових продажів вдарила б по роздрібним мережам. Саме за рахунок роздробу – в тому числі малого бізнесу – оптові мережі компенсували свої витрати", – упевнений юрист.

За його словами, наявність одного великого оптового гравця дозволяє більш ефективно контролювати рух цигарок на ринку і запобігати їх контрабанду в країни Європейського Союзу.

Експерт прогнозує, що такий величезний штраф призведе до нового інвестиційного скандалу. Іноземні інвестори будуть відстоювати свої права не лише в українських, але й в міжнародних судах, що не буде сприяти поліпшенню інвестиційного клімату в Україні.

"Рішення АМКУ негативно вплине на 4 підприємства з ТОП-10 крупнейшиих платників податків в Україні. Це - удар не лише по майбутнім інвестиціям. Такі кейси завжди впливають на інвестиційний рейтинг країни. Але це ще й удар по місцевим громадам, які залежать від податкових надходжень виробників. Наприклад, у Кременчуку та Прилуках виробники цигарок - основні платники податків і роботодавці", - нагадав Овчаренко.