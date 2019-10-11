В Українській асоціації футболу стурбовані відсутністю в збірних командах країни гравців одного з провідних клубів

В Українській асоціації футболу стурбовані відсутністю в збірних командах країни гравців одного з провідних кл

Голова комітету національних збірних Української асоціації футболу (УАФ) Мирон Маркевич прокоментував відсутність футболістів київського "Динамо" в складах збірної України U-17, U-18, U-19. Спортивний функціонер підкреслив, що до ігор команд відповідних вікових груп не вдалося залучити цілий ряд гравців зі столичної команди.

"В дати ФІФА і УЄФА збірники повинні їхати в свої збірні. А "Динамо" їх не відпускає. Так вони, мабуть, переживають за український футбол", - констатував Маркевич.

Відомий тренер підкреслив, що так не повинно бути. Він вважає даний прикрий факт неповагою до збірних. Мирон Маркевич переконаний, що тільки Виконком УАФ повинен вирішити це питання.

"Я пропонував виконкому УАФ зробити так, щоб клуби на будь-які змагання юнацьких збірних відпускали своїх гравців. Це потрібно самим футболістам. Також це престиж країни", - резюмував Маркевич.

У той же час офіційний представник футбольного клубу "Динамо" (Київ) Микола Несенюк висловив своє бачення даної неординарної ситуації.

"За регламентом ФІФА клуби зобов'язані відпускати футболістів виключно на матчі національних збірних і виключно в так звані дати ФІФА, коли проходять всі без винятку офіційні міжнародні футбольні матчі на рівні національних команд. Крапка. На всі інші матчі всіх збірних - від юнацьких до дитячих - гравці прибувають виключно за домовленістю між клубом і національною асоціацією", - парирував заяву чиновника УАФ співробітник київського "Динамо".

Як повідомили в УАФ, збірна України (U-17) проведе в листопаді матчі відбору до Чемпіонату Європи-2020. Збірна України (U-18) проведе два контрольні спаринги проти Вірменії, а збірна України віком до 19 років зіграє товариські зустрічі з Грецією і в кінці листопада проведе поєдинки кваліфікації до Євро-2020.