Політикам варто сміливіше висловлюватися про негативний ефект імпорту електроенергії з Росії, – Карасьов

Політолог Вадим Карасьов заявив, що незважаючи на складну й кричущу проблему, що назріла в Україні (мова про імпорт електроенергії з Російської Федерації), поки що лише Олег Ляшко чітко висловив свою категоричну позицію з цього питання.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Поки що з топових політиків лише Олег Ляшко прямо висловився з цієї проблеми. Політики мають публічно озвучувати та захищати свою позицію. Дуже сподіваюся, що він перший з політиків, але не останній. Проблема дуже серйозна", - написав Карасьов.

На його думку, імпорт електроенергії з Російської Федерації (РФ) загрожує для України тим, що відсікає Україну від перспектив інтеграції до європейської енергосистеми ENTSO-E.

"Експерти кажуть, що 4 роки Україна трималася, не купувала у росіян електроенергію, готувалася до синхронізації своєї енергосистеми з Європою. А зараз через те, що хтось із наближених до влади олігархів вирішив "тут і зараз" заробити, може бути зламана вся створена за останні роки стратегія енергетичної безпеки", - упевнений політолог.

За його словами, позиції експертів зрозумілі, а от політики "як в рот води набрали".

"Я маю на увазі не окремих небайдужих депутатів з профільного комітету, а великих політиків, лідерів партій. Невже медійна ейфорія навколо одного відомого олігарха К. так впливає на політиків? Або політики не хочуть втратити лояльність одного загальнонаціонального каналу?" - задався питанням Карасьов.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який була пролобійована поправка, яка дозволила закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. Імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. За даними джерела на ринку, імпорт здійснено компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Ряд энергоэкспертов розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу незалежності України і майбутній інструмент тиску з боку Кремля на українську владу. А народний депутат України Михайло Бондар заявив, що буде ініціювати скасування поправки про імпорт електроенергії.