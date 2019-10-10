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10 жовтня 2019, четвер, 17:46 10
Президент 2019-10-10T19:30:04+03:00
Українські Новини
Зеленський не збирається закривати сайт "Миротворець"

Зеленський не збирається закривати сайт "Миротворець"

Зеленський на прес-марафоні. Скріншот: ТСН/YouTube
Зеленський на прес-марафоні. Скріншот: ТСН/YouTube

Президент Володимир Зеленський не має наміру ініціювати закриття сайту "Миротворець".

Про це він сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Я як Президент не можу відкривати або закривати сайти. Якщо там була моя дружина – ви ж розумієте моє ставлення? Але ви ж маєте розуміти: якщо там порушено законодавство – як було з деякими сайтами тероризму – тоді ок, готовий включатися. Але якщо я почну включатися в будь-які сайти – це не дуже правильно", - заявив Президент.

Зеленський зазначив, що не знає, хто є власником сайту "Миротворець".

Він сказав, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заперечує причетність до цього сайту на поточному етапі.

Як повідомляли Українські Новини, сайт "Миротворець", а також його дзеркала (копії) зареєстровано на приватну особу.

В 2016 році на "Миротворці" з'явився перший список , після цього прокуратура Києва порушила кримінальну справу за статтею " перешкоджання законній журналістській діяльності. Тоді Європейський Союз закликав Міністерство внутрішніх справ вилучити опубліковані на сайті "Миротворець" дані журналістів і запобігти їх повторній публікації.

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