Зеленський не збирається закривати сайт "Миротворець"

Президент Володимир Зеленський не має наміру ініціювати закриття сайту "Миротворець".\r\nПро це він сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.\r\n"Я як Президент не можу відкривати або закривати сайти. Якщо там була моя дружина – ви ж розумієте моє ставлення? Але ви ж маєте розуміти: якщо там порушено законодавство – як було з деякими сайтами тероризму – тоді ок, готовий включатися. Але якщо я почну включатися в будь-які сайти – це не дуже правильно", - заявив Президент.\r\nЗеленський зазначив, що не знає, хто є власником сайту "Миротворець".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВін сказав, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заперечує причетність до цього сайту на поточному етапі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сайт "Миротворець", а також його дзеркала (копії) зареєстровано на приватну особу.\r\nВ 2016 році на "Миротворці" з'явився перший список , після цього прокуратура Києва порушила кримінальну справу за статтею " перешкоджання законній журналістській діяльності. Тоді Європейський Союз закликав Міністерство внутрішніх справ вилучити опубліковані на сайті "Миротворець" дані журналістів і запобігти їх повторній публікації.