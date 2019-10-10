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10 жовтня 2019, четвер, 16:37 279
Політика 2019-10-10T16:50:05+03:00
Українські Новини
Зеленський підтвердив, що гроші на "взлітку" аеропорту в Дніпрі будуть передбачені у Держбюджеті-2020

Зеленський підтвердив, що гроші на "взлітку" аеропорту в Дніпрі будуть передбачені у Держбюджеті-2020

Аеропорт Дніпра. Фото: dengi.informator.ua
Аеропорт Дніпра. Фото: dengi.informator.ua

Сьогодні, 10 жовтня під час прес-марафону Президент України Володимир Зеленський прокоментував будівництво аеропорту в Дніпрі. Питання одним з перших в рамках ранкової частини прес-події задав журналіст видання "Інформатор".

Нагадаємо, що в держбюджеті на 2020 рік журналісти не виявили фінансування, обіцяне владою на будівництво злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро". Незважаючи на те, що домовленості про виділення грошей давно досягнуто, і Президент України їх підтвердив під час візиту в Дніпро.

"Ми зробимо і допоможемо вам. Кошти будуть, тому що ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт", - сказав тоді Президент.

На щастя, сьогодні Володимир Зеленський повторно підтвердив пріоритетність цього проекту і те, що в 2020 році в Дніпрі розпочнеться будівництво нового аеропорту.

"Відповідь одна: ми будемо будувати в Дніпрі аеропорт. Нічого не відкладається. У 2020 ми будемо будувати аеропорт і не тільки в Дніпрі", - сказав Президент.

А в нинішньому варіанті держбюджету-2020 кошти на "взлітку" Дніпровського аеропорту поки не передбачені, тому що це ще не остаточний документ. І найближчим часом Президент дасть доручення уряду внести відповідний рядок в видаткову частину. "Фінальний бюджет ми домовилися обговорити разом з міністром фінансів і прем'єр-міністром. А вони поки що до мене не підходили. Але запишу собі", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, тиждень тому губернатор Дніпропетровської області Олександр Бондаренко та президент групи DCH Олександр Ярославський також обговорили деталі проекту.

Роботи в Міжнародному аеропорту "Дніпро" мають початися вже в 2020 році - як тільки держава виділить перший мільярд гривень на будівництво злітно-посадкової смуги. Губернатор Олександр Бондаренко повідомив, що всі необхідні документи з боку обласної державної адміністрації - акти і запити - спрямовані в ВР і до Кабінету Міністрів.

Александр Ярославский, президент группы DCHАлександр Ярославский, президент группы DCH

Проект буде реалізований у форматі приватно-державного партнерства. Планується, що Олександр Ярославський побудує сучасний термінал і VIP-термінал, а держава - злітну смугу. Інвестиції DCH становлять близько $70 млн, а держава вкладе близько 3 млрд грн. Новий аеропорт відкриють на землях запаси поруч з діючим.

Як сказав на зустрічі з губернатором Ярославський, проект будівництва терміналу готові презентувати через пару місяців.

Як відомо, станом на сьогодні інфраструктура Міжнародного аеропорту "Дніпро" фізично зношена і морально застаріла до тієї міри, що робить небезпечними польоти сучасних літаків. Фактично, повітряне сполучення міста з зовнішнім світом зведено до мінімуму, не відповідає статусу міста-мільйонника і стримує як розвиток самого Дніпра, так і прилеглих регіонів.
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