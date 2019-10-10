Томатна паста покращує якість сперми, - британські вчені

У той час, як якість сперми у чоловіків-європейців стрімко падає, лікопін - речовина, що міститься в помідорах, справляє позитивний вплив на якість чоловічої сперми, встановило проведене нещодавно дослідження, повідомляє "Російська служба BBC".

У ході випробувань, які проводилися в Шеффілдському університеті, протягом 12 тижнів здорові чоловіки отримували щодня 14 мг біологічно активної добавки (БАД) рівною двом столовим ложкам концентрованої томатної пасти.

Після закінчення випробувального терміну, як встановили вчені, у чоловіків, які брали добавку, покращилася якість еякуляту. У випробуваннях, які частково спонсорувались виробником БАДа, брали участь 60 довільно відібраних фізично здорових чоловіків. Частина з них отримувала БАД, інші - плацебо.

Лікарі вже давно закликають активніше вивчати проблеми чоловічого безпліддя, яке в 50% випадків є причиною того, що партнери або подружжя не можуть зачати дитину. На даний момент поради, які дає британська Національна служба охорони здоров'я чоловікам, які відчувають труднощі в цій галузі, обмежуються веденням здорового способу життя і носінням вільної спідньої білизни. Також у числі порад: зведення до мінімуму стресових ситуацій і регулярний секс з партнеркою в дні, коли у неї відбувається овуляція.

Однак останнім часом все більш активно розглядаються теорії про те, що певні поживні речовини також можуть допомогти.

Лікопін (як вітамін E і мікроелемент цинк, вплив яких на чоловіче безпліддя вивчався раніше) є антиоксидантом, тобто він перешкоджає на клітинному рівні процесу окислення і, відповідно, запобігає шкідливому впливу вільних радикалів. Лікопін також допомагає скоротити ризик розвитку серцевих хвороб і деяких видів раку.

Вчені Шеффілдського університету використовували в своєму дослідженні саме БАД, а не свіжі помідори, оскільки організму може бути важче витягти всі корисні речовини з продуктів, ніж з харчової добавки. До того ж їм було важливо, щоб випробовувані отримували однакову кількість лікопіну. Сперма чоловіків була піддана лабораторному аналізу перед початком експерименту, після шести тижнів і після закінчення дослідження.

Вчені не виявили різниці в концентрації сперматозоїдів на цих трьох стадіях, проте їх морфологія (зовнішня форма) розрізнялася: пропорція здорових сперматозоїдів, як і їх рухливість були вище у тих чоловіків, які брали лікопін.

Нутриціолог з Шеффілдського університету доктор Ліз Вільямс, яка очолювала це дослідження, так прокоментувала його результати: "Це дослідження не було широкомасштабним, і ми обов'язково повинні його повторити в більш розгорнутому вигляді, проте вже ці результати виявилися вражаючими".

"Наступним кроком буде повторення цього експерименту з чоловіками, що мають проблеми із зачаттям, щоб поспостерігати, чи поліпшить лікопін якість їх сперми і чи зможе це допомогти парам зачати дитину і уникнути інвазивних методів лікування безпліддя. На даний момент ми ніяких порад чоловікам давати не можемо. ми завжди говоримо: скорочуйте споживання алкоголю і вживайте здорову їжу. Але це загальні рекомендації ", - говорить доктор Вільямс.

Як повідомляли Українські Новини, вчені розшифрували геном сперматозоїда. Тим часом вчені заявили, що вітамін D впливає на якість сперми.