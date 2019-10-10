У "Екополіс-ХТЗ" Ярославського з'явиться аграрний хаб

Сьогодні, 10 жовтня, в Харкові відкрився черговий агропромисловий форум Agroport. Вперше він відбувся в "першій столиці" в 2015 році за сприяння групи DCH Олександра Ярославського та обласної влади, а також за підтримки та участі Всесвітньої продовольчої організації ООН (FAO). З тих пір проект розширив свої географічні рамки, обзавівся "філіями" у Львові та Херсоні, а в Харкові щорічно збирає в 1-й декаді жовтня учасників з усієї України.

"Агропорт-2019", за заявою його генерального менеджера Дмитра Титаренка, стане точкою відліку нового етапу в історії форуму. "Майбутнє аграрної сфери безпосередньо лежить в площині інноваційних розробок. Тому сьогодні є більш актуальним не формат періодичних експозицій і конференцій, а постійно діючі дослідно-демонстраційні майданчики з наукової компонентою. Саме таким ми бачимо Agroport в наступні роки - передовим агроіндустріальних інноваційним парком", - сказав Титаренко.

Група DCH Олександра Ярославського в особі компанії "Екополіс-ХТЗ" підтримала ініціативу команди Agroport. Генеральний директор DCH Real Estate & Infrastructure Данило Владов підписав від імені DCH меморандум про стратегічну співпрацю інноваційного парку "Екополіс-ХТЗ" з майбутнім агроіндустріальних парком Agrihub від Agroport.

Як повідомлялося раніше, Олександр Ярославський планує інвестувати в "Екополіс-ХТЗ" понад 1 млрд доларів протягом найближчих 10 років. В рамках інноваційного парку функціонуватимуть індустріальний, логістичний, комерційний, освітній та науковий кластери, до яких тепер додасться й агротехнологічний Agrihub.

Олена Дерев'янко, віце-президент DCH, на відкритті форуму Agroport-2019 зазначила: "Нові економічні реалії та технологічний прогрес вимагає адекватних підходів і форматів комунікації сторін, які зацікавлені у розвитку українського агропромислового комплексу. Тому ми вітаємо і підтримуємо ініціативу трансформувати Agroport в інноваційний агроіндустріальних парк. Свого часу Олександр Владиленович Ярославський та група DCH дали Харкову серйозний стимул для економічного розвитку, створивши інфраструктуру Євро-2012, включаючи сучасний харківський аеропорт. Зараз ми займаємося створенням екосистеми стимулювання інноваційної та інвестиційної активності на рідній Харківщині. Agroport в своїй харківської частини просто переїжджає з аеропорту на легендарний ХТЗ".

Довідка

Agroport проводиться в Україні з 2015 року. Вперше відбувся в Міжнародному аеропорту "Харків" групи DCH Олександра Ярославського і традиційно підтримується DCH. Форум є комплексним та складається з виставки техніки і технологій для фермерства, інвестиційної конференції та серії семінарів, круглих столів та зустрічей бізнесу. Тематика заходів традиційно відповідає пріоритетам Всесвітньої продовольчої організації ООН (FAO). З 2016 року "Агропорт" об'єднав фермерів всій Україні та проводиться в форматі Захід-Схід.

DCH - одна з найбільших українських багатопрофільних корпорацій. Власник і президент - Олександр Ярославський, один з найбільш відомих бізнесменів України. Ключові напрямки діяльності DCН: фінанси, промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес та інше.

У числі українських активів DCH: Харківський тракторний завод (ХТЗ), рудник "Суха балка" (Кривий Ріг), Дніпровський металургійний завод (ДМЗ), страхова компанія "ІНГО Україна", Міжнародний аеропорт "Харків", УГДК, готель Kharkiv Palace Hotel 5 *, мережа ТРЦ "Караван Megastore", регбійний клуб "Олімп" та інше.

Інвестиції Олександра Ярославського в економіку Харківського регіону перевищили 1 млрд доларів, включаючи інвестування в програму підготовки інфраструктури Харкова до Євро-2012 (будівництво аеропорту, стадіону, першого в місті 5-зіркового готелю та інших критеріальних для УЄФА об'єктів).