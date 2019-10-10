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10 жовтня 2019, четвер, 13:15 370
Економіка 2019-10-10T13:18:26+03:00
Українські Новини
Цінові обмеження на ринку електроенергії мають бути скасовані, - Єврокомісія

Цінові обмеження на ринку електроенергії мають бути скасовані, - Єврокомісія

Цінові обмеження (price caps) на ринку електроенергії в Україні мають бути поступово скасовані, щоб розвивати конкуренцію. Про це заявив голова Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач в інтерв’ю для видання ExPro Electricity.

Янез Копач зазначив, що Україна має поступово відійти від застосування граничних цін на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, щоб стимулювати гравців брати участь у цих сегментах ринку та розвивати конкуренцію. Окрім того, price caps перешкоджають інтеграції українського енергоринку з європейським.

"Це має бути тимчасовий захід, з обмеженим у часі застосуванням. В протилежному випадку, такі жорсткі адміністративні обмеження не дозволяють зробити реальний аналіз економічної доцільності всіх заявлених амбітних проектів, таких як повна синхронізація ОЕС України з ENTSO-E, будівництво вставки постійного струму між ОЕС України та Островом Бурштинської ТЕС, яке було цього літа анонсоване компанією "Укренерго". Також це створює бар’єр для інтеграції енергетичного ринку з країнами-сусідами", - заявив Копач. 

На його думку, цінові обмеження на ринку електроенергії України відіграли позитивну роль, дозволивши уникнути дестабілізації ринку на старті його роботи, проте вони принесли додаткові виклики, які полягають у тому, що ринкові гравці демонструють обмежений інтерес до присутності на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

Нагадаємо, раніше Європейське енергетичне співтовариство закликало до скасування адміністративних обмежень на ринку електроенергії, зазначивши в своєму звіті, що поетапна відміна механізму публічних спецзобов'язань (PSO) і цінових обмежень (price caps) на новому оптовому ринку електроенергії з метою стимулювання участі на ринку і розвитку конкуренції повинна стати високопріоритетним завданням для Кабміну України і НКРЕКП.

Колишній представник президента в Кабміні Андрій Герус пропонував посилити цінові обмеження, знизивши їх на 15-20%. Проте Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відмовилась ухвалювати таке рішення.

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