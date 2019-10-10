Для перезапуску економіки потрібні бюджетні стимули і зняття економічної блокади, - Льовочкін

Пропозиції Опозиційної платформи - За життя до проекту бюджету 2020 року передбачають зростання ВВП з 3 до 6%. На думку народного депутата Сергія Льовочкіна, уряду необхідно прийняти пропозиції опозиції, щоб зробити розвиток економіки пріоритетом своєї політики, інформує персональний портал політика.

"Уряд продовжує практику своїх попередників, які економили на соціальних витрат замість того, щоб стимулювати зростання економіки і, відповідно, зростання доходів бюджету. Опозиційна платформа - За життя вважає, що вже зараз необхідно вжити ряд кроків, які збільшать зростання ВВП України в 2020 році до 6%, і відповідно збільшити соціальні витрати", - заявив Сергій Льовочкін.

За словами народного депутата, одним із перших кроків влади вже в цьому році має стати зняття економічної блокади з неконтрольованих територій на Донбасі, яке дасть не менше 1% реального приросту ВВП.

Також політик вважає, що повинні бути вжиті заходи щодо збільшення бюджетних стимулів для перезапуску економіки. Зокрема, пожвавленню економіки сприятимуть більш високі темпи збільшення мінімальної зарплати, пенсій, соціальних виплат, прив'язаних до прожиткового мінімуму, зростання витрат на інфраструктуру і підтримку експорту, збільшення інвестиційного ресурсу для регіонів, що дасть не менше 1% реального приросту ВВП.

Крім того, на думку народного депутата, 1% приросту ВВП принесуть покращення інвестиційного клімату та детінізація, в тому числі за рахунок підвищення ефективності в сфері держзакупівель, наведення порядку на ринку оренди землі сільгосппризначення, боротьби з сірим імпортом, посилення контролю за трансферним ціноутворенням і мінімізації інших схем ухилення від оподаткування.

"Окремі пропозиції за цими напрямками звучать і від представників влади. Але потрібен системний підхід. Комплексне прийняття правок до проекту бюджету-2020 року, запропонованих Опозиційною платформою - За життя, прискорить перезапуск економіки і поліпшить ситуацію в соціальній сфері", - підсумував Сергій Льовочкин.

Раніше Опозиційна платформа - За життя внесла в парламент пакет пропозицій щодо зміни проекту держбюджету на 2020 рік і низку законопроектів, спрямованих на поліпшення соціально-економічної ситуації в країні.