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  • У Києві тимчасово перекрили Круглоуніверситетську вулицю для заміни комунікацій
10 жовтня 2019, четвер, 09:53 36
Україна 2019-10-10T10:05:48+03:00
Українські Новини
У Києві тимчасово перекрили Круглоуніверситетську вулицю для заміни комунікацій

У Києві тимчасово перекрили Круглоуніверситетську вулицю для заміни комунікацій

Ремонтні роботи на Круглоуніверситетській
Ремонтні роботи на Круглоуніверситетській

Сьогодні в центрі Києва тимчасово перекрита вулиця Круглоуніверситетська. На ній оновлюють мережі водопостачання і каналізації. Ці ремонтні роботи проводяться у зв'язку з будівництвом елітного будинку - Linden Luxury Residences на вулиці Лютеранській.

Міська влада дозволила забудовнику виконання робіт за умови заміни за свій рахунок існуючих зовнішніх мереж водопроводу та господарсько-побутової каналізації, які знаходяться в аварійному стані.

Зокрема, нові мережі будуть підведені до гімназії № 86 "Консул". Крім того, будуть замінені водопровідні та каналізаційні системи для 11 житлових будинків по вулиці Круглоуніверситетській.

Як повідомляє забудовник Linden Luxury Residences, виконання робіт здійснюється згідно з отриманими технічними умовами "Київводоканалу" №3995 на водопостачання та №3709 на каналізації.

Нові мережі, зроблені за рахунок забудовника, будуть передані в комунальну власність територіальної громади міста Києва.

Перекладання і ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації здійснюється в складних умовах із-за схилу вулиці та вузькою проїжджою частиною. Це робить неможливим виконання робіт без повного перекриття вулиці.

Перед початком ремонту замовником будівництва були розроблені тимчасові схеми організації дорожнього руху.

Оновлена вулиця Круглоуніверситетська з новим покриттям і мережами для 12 будівель буде відкрита вже з 10 листопада. Забудовник Linden Luxury Residences обіцяє виконання робіт з влаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації у встановлений термін.

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