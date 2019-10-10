В Україні планують скасувати медичні довідки

В Україні можуть відмовитися від медичних документів і медичних довідок через корупційний складник, який вони можуть нести.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я.

"Медична документація має відповідати стандартам країн Європейського Союзу. Ми маємо відмовитись від бюрократичних документів і довідок. Особливо від тих, які обросли корупційними схемами. Ми плануємо скасувати довідки і документи, які гальмують ефективну роботу охорони здоров’я", – зауважує міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Зазначається, що МОЗ буде приймати пропозиції від громадян та професійної медичної спільноти щодо дерегуляції та скасування застарілої медичної документації з 9 по 15 жовтня.

"На цьому тижні в Міністерстві відбудуться наради з представниками лікарських асоціацій та профільними фахівцями. Розпочнуть працювати робочі групи, перед якими Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька поставила завдання напрацювати документи та проекти рішень із скасування застарілих медичних довідок", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році в Україні стартувала медреформа первинної медицини.

Також повідомлялося про те, які послуги будуть безкоштовними для українців у 2020 році.

Раніше колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що лікарі зможуть заробляти до 100 тисяч гривень на місяць.