Джаред Лето втратив голову

Відомий американський співак і актор Джаред Лето не знає, де зараз знаходиться муляж його голови, з яким він з'явився на бал інституту костюма Met Gala-2019 в Нью-Йорку. Про це повідомляє "Meduza".\r\nВ інтерв'ю GQ Лето сказав, що поняття не має, куди подівся муляж після балу. Актор припустив, що голову вкрали.\r\nТому, хто випадкова знайде голову, Джаред Лето запропонував віднести її в найближчий магазин Gucci (саме цей будинок моди одягав актора на бал) і "обміняти на брудні кеди".\r\nНаголошується, що з запасною головою Лето на Met Gala фотографувалися інші гості. Наприклад, Кендалл Дженнер, Джиммі Феллон і Шон Мендез.Нагадаємо, раніше Джаред Літо поспілкувався у відеочаті з українкою і запросив на свій концерт в Києві. Глава компаній Tesla і Space X Ілон Маск з'явився з дівчиною на благодійному заході Met Gala.У 2014 році Джаред Літо, Уілл Сміт і Том Харді отримали ролі в "Загоні самогубців". У 2010 році Джаред Літо з 30 Seconds to Mars присвятив пісню колишньому Президенту Росії Дмитру Медведєву.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n