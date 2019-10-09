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09 жовтня 2019, середа, 20:49 5
Життя 2019-10-09T21:15:01+03:00
Українські Новини
Джаред Лето втратив голову

Джаред Лето втратив голову

Джаред Лето і голова. Скріншот: Instagram/dragrace_babe
Джаред Лето і голова. Скріншот: Instagram/dragrace_babe

Відомий американський співак і актор Джаред Лето не знає, де зараз знаходиться муляж його голови, з яким він з'явився на бал інституту костюма Met Gala-2019 в Нью-Йорку. Про це повідомляє "Meduza".

В інтерв'ю GQ Лето сказав, що поняття не має, куди подівся муляж після балу. Актор припустив, що голову вкрали.

Тому, хто випадкова знайде голову, Джаред Лето запропонував віднести її в найближчий магазин Gucci (саме цей будинок моди одягав актора на бал) і "обміняти на брудні кеди".

Наголошується, що з запасною головою Лето на Met Gala фотографувалися інші гості. Наприклад, Кендалл Дженнер, Джиммі Феллон і Шон Мендез.


Нагадаємо, раніше Джаред Літо поспілкувався у відеочаті з українкою і запросив на свій концерт в Києві.

Глава компаній Tesla і Space X Ілон Маск з'явився з дівчиною на благодійному заході Met Gala.

У 2014 році Джаред Літо, Уілл Сміт і Том Харді отримали ролі в "Загоні самогубців".

У 2010 році Джаред Літо з 30 Seconds to Mars присвятив пісню колишньому Президенту Росії Дмитру Медведєву.

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