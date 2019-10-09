"Платформа" Бойка вимагає, щоб Зеленський знизив комунальні тарифи, як обіцяв

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) вимагає від чинної влади та Президента України Володимира Зеленського виконати обіцянку щодо зниження тарифів на надання послуг у житлово-комунальному господарстві (ЖКГ) для населення.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

З настанням опалювального сезону комунальні підприємства знову готуються підвищити тарифи на опалення, газ, гарячу воду та інші комунальні послуги. В середньому по Україні вартість житлово-комунальних послуг може зрости на додаткові 20% і більше, при цьому тарифи вже зросли в 10 разів за останні 5 років, а заборгованість населення за послуги ЖКГ становить понад 50 млрд гривень.

"За останні 5 років тарифи на комунальні послуги вросли в 8-9 разів. Українські сім'ї не в змозі за них платити. У людей накопичуються борги, комунальні підприємства балансують на межі банкрутства й зупинки. Продовження політики зростання тарифів в таких умовах – це шлях до зубожіння українських громадян і колапсу всього комунального господарства країни", - вказано в заяві партії.

"В запалі передвиборної боротьби нинішня влада обіцяла забезпечити зростання доходів українських громадян, надати субсидії та знизити комунальні тарифи. Саме за це голосували виборці й, поряд із забезпеченням миру в країні, це головна вимога українського народу до влади. Але зараз влада намагається самоусунутися від виконання передвиборчих обіцянок і закриває очі на вимоги суспільства. Представники Кабміну роздають інтерв'ю, в яких без тіні сорому заявляють, що тарифи знижені не будуть на вимогу МВФ", - зазначили в партії.

Опозиціонери вимагають від парламенту приступити до розгляду поданих фракцією ОПЗЖ законопроектів, що спрямовані на забезпечення своєчасних і гарантованих субсидій населенню, списання комунальних боргів малозабезпеченим та зниження цін на газ для домогосподарств.

"Ми наполягаємо на необхідності внести запропоновані нами зміни до проекту Держбюджету-2020. Вони передбачають збільшення державного фінансування субсидій, надання субвенцій місцевим радам для зниження тарифів, збільшення фінансування державних програм з енергозбереження", - підкреслили в заяві.

"Опозиційна платформа - За життя" стверджує, що на даний момент існують всі умови для зниження комунальних тарифів у 2 рази. "Для цього необхідно забезпечити прямі поставки природного газу з Російської Федерації, використовувати газ власного видобутку на потреби населення і комунальних підприємств, спрямувати державні інвестиції в енергозбереження", - підсумували опозиціонери.