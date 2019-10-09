Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області оштрафував на 15 тис. гривень директора Закарпатського облавтодору Івана Немеша за допомогу у розкраданні 2 млн гривень державних коштів.

Про це йдеться у вироку суду, передають Українські Новини.

Немеш займає посаду начальника облавтодору з червня 2014 року.

В 2014-2015 роках до начальника облавтодору звернувся його друг - засновник ТОВ "Торговий дім Універсал Україна" Карен Енокян - з пропозицією постачати бітум нафтовий дорожній за завищеними цінами для взаємної вигоди.

З серпня 2015 року по листопад 2017 року злочинці реалізували злочинну схему по закупівлі бітуму за завищеними цінами, чим завдали державі збитків на 1 857 347 гривень.

Правоохоронці затримали Немеша і пред'явили йому звинувачення за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб) Кримінального кодексу.

У вересні поточного року голова облавтодору визнав провину і уклав угоду зі слідством.

У жовтні суд затвердив угоду і призначив Немешу штраф у розмірі 15 300 гривень.

Суд вирішив не забороняти засудженому займати посади в місцевій владі або держорганах.

Як повідомляли Українські Новин", у січні правоохоронці затримали керівника Донецького облавтодору Ігоря Закутаєва за підозрою в отриманні хабара в розмірі 300 тис. гривень.