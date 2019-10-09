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  • Ідеальний злочин: Голова Закарпатського облавтодору допоміг вкрасти 2 млн гривень, визнав провину і отримав 15 тис. гривень штрафу
09 жовтня 2019, середа, 16:41 18
Судова влада 2019-10-09T16:41:36+03:00
Українські Новини
Ідеальний злочин: Голова Закарпатського облавтодору допоміг вкрасти 2 млн гривень, визнав провину і отримав 15

Ідеальний злочин: Голова Закарпатського облавтодору допоміг вкрасти 2 млн гривень, визнав провину і отримав 15 тис. гривень штрафу

Директор Закарпатського облавтодору Іван Немеш
Директор Закарпатського облавтодору Іван Немеш

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області оштрафував на 15 тис. гривень директора Закарпатського облавтодору Івана Немеша за допомогу у розкраданні 2 млн гривень державних коштів.

Про це йдеться у вироку суду, передають Українські Новини.

Немеш займає посаду начальника облавтодору з червня 2014 року.

В 2014-2015 роках до начальника облавтодору звернувся його друг - засновник ТОВ "Торговий дім Універсал Україна" Карен Енокян - з пропозицією постачати бітум нафтовий дорожній за завищеними цінами для взаємної вигоди.

З серпня 2015 року по листопад 2017 року злочинці реалізували злочинну схему по закупівлі бітуму за завищеними цінами, чим завдали державі збитків на 1 857 347 гривень.

Правоохоронці затримали Немеша і пред'явили йому звинувачення за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб) Кримінального кодексу.

У вересні поточного року голова облавтодору визнав провину і уклав угоду зі слідством.

У жовтні суд затвердив угоду і призначив Немешу штраф у розмірі 15 300 гривень.

Суд вирішив не забороняти засудженому займати посади в місцевій владі або держорганах.

Як повідомляли Українські Новин", у січні правоохоронці затримали керівника Донецького облавтодору Ігоря Закутаєва за підозрою в отриманні хабара в розмірі 300 тис. гривень.

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