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09 жовтня 2019, середа, 16:28 183
Інтернет і IT 2019-10-09T17:15:02+03:00
Українські Новини
Київстар надаватиме цифрові рішення для розвитку Харкова

Київстар надаватиме цифрові рішення для розвитку Харкова

9 жовтня 2019 року найбільший національний оператор України та Харківська міська рада підписали відповідний Меморандум про взаємодію у сферах впровадження інноваційних проектів для населення міста. Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Сьогодні мешканці міст прагнуть отримувати більшість послуг так, щоб якомога менше контактувати з різними структурами – заощаджувати таким чином свій час та ресурси, розказав Олександр Комаров, президент Київстар. І тут єдине можливе рішення – перевести послуги в онлайн та надати громадянам інструменти для доступу до них. Я дуже радію, що в Україні ці процеси набирають обертів і що Київстар може долучатися до розвитку міст, надаючи для цього свою експертизу та сучасні цифрові сервіси. З ними життя містян стає легшим, зручнішим та безпечнішим".

Для запуску інноваційних проектів для мешканців Харкова Київстар планує використовувати новітні інформаційні та телекомунікаційні технології.

Серед них:

  • IoT-сервіси для управління міським комунальним транспортом;
  • системи для обліку та контролю використання ресурсів;
  • хмарні рішення для оптимізації витрат на експлуатацію IT-інфраструктури організацій;
  • статистичні дані на основі Big Data для сприяння розвитку інфраструктури міста, оптимізації його енергоефективності, аналізу демографічного та туристичного потоків у регіоні;
  • мобільні фінансові послуги, що забезпечать:

- можливість сплати за проїзд шляхом відправлення SMS-повідомлення та поповнення електронних транспортних квитків з балансу мобільного телефону;

- підтримку у клієнтському мобільному додатку Київстар додаткових функцій на кшталт оплати проїзду у міському електротранспорті та комунальних послуг;

- зростання безготівкових розрахунків на підприємствах міста за рахунок оплати з балансу мобільного телефону, в том числі з використанням технології безконтактних NFC-платежів та використанням QR-кодів.

  • доступ до електронних порталів міста з впровадженням послуги Mobile ID.

Харків став уже п’ятим містом України, з яким Київстар плідно співпрацює у впровадженні інноваційних проектів для населення. Різними цифровими сервісами оператора вже успішно користуються мешканці Дніпра, Львова, Вінниці та Івано-Франківська
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