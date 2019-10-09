Київстар надаватиме цифрові рішення для розвитку Харкова

9 жовтня 2019 року найбільший національний оператор України та Харківська міська рада підписали відповідний Меморандум про взаємодію у сферах впровадження інноваційних проектів для населення міста. Про це йдеться в повідомленні компанії.\r\n"Сьогодні мешканці міст прагнуть отримувати більшість послуг так, щоб якомога менше контактувати з різними структурами – заощаджувати таким чином свій час та ресурси, – розказав Олександр Комаров, президент Київстар. – І тут єдине можливе рішення – перевести послуги в онлайн та надати громадянам інструменти для доступу до них. Я дуже радію, що в Україні ці процеси набирають обертів і що Київстар може долучатися до розвитку міст, надаючи для цього свою експертизу та сучасні цифрові сервіси. З ними життя містян стає легшим, зручнішим та безпечнішим".\r\nДля запуску інноваційних проектів для мешканців Харкова Київстар планує використовувати новітні інформаційні та телекомунікаційні технології.\r\nСеред них:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nIoT-сервіси для управління міським комунальним транспортом;\r\nсистеми для обліку та контролю використання ресурсів;\r\nхмарні рішення для оптимізації витрат на експлуатацію IT-інфраструктури організацій;\r\nстатистичні дані на основі Big Data для сприяння розвитку інфраструктури міста, оптимізації його енергоефективності, аналізу демографічного та туристичного потоків у регіоні;\r\nмобільні фінансові послуги, що забезпечать:\r\n\r\n- можливість сплати за проїзд шляхом відправлення SMS-повідомлення та поповнення електронних транспортних квитків з балансу мобільного телефону;\r\n- підтримку у клієнтському мобільному додатку Київстар додаткових функцій на кшталт оплати проїзду у міському електротранспорті та комунальних послуг;\r\n- зростання безготівкових розрахунків на підприємствах міста за рахунок оплати з балансу мобільного телефону, в том числі з використанням технології безконтактних NFC-платежів та використанням QR-кодів.\r\n\r\nдоступ до електронних порталів міста з впровадженням послуги Mobile ID.\r\n\r\nХарків став уже п’ятим містом України, з яким Київстар плідно співпрацює у впровадженні інноваційних проектів для населення. Різними цифровими сервісами оператора вже успішно користуються мешканці Дніпра, Львова, Вінниці та Івано-Франківська\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n