Нардеп від "Слуги народу" запропонував прибрати приватні авторизовані електронні майданчики з Prozorro

Депутат Верховної Ради України Олександр Качура (фракція "Слуга народу") запропонував прибрати з системи публічних закупівель Prozorro приватні авторизовані електронні майданчики, які отримують прибутки у розмірі сотні мільйонів гривень завдяки посередництву.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

Замість них, вважає народний депутат, необхідно створити один державний електронний майданчик, який буде надавати послуги громадянам та підприємствам всього за 51 гривню. На відсканованій електронній копії робочого документа видно, що на сьогодні приватні електронні майданчики працюють в системах Prozorro та Prozorro.Sale (продаж активів фінансових установ та державного майна).

Зокрема, щоб здійснити закупівлі через Prozorro на суму від 200 тис. гривень до 1 млн гривень, необхідно сплатити майданчику 510 гривень, а від 4 млн гривень – 3 400 гривень. У системі продажів оплата ще більше.

Наприклад, за продаж майна фінансової установи на суму від 1 до 5 млн гривень, необхідно сплатити майданчику 2% від вартості майна. А переможець, який придбав об'єкт приватизації вартістю від 4 до 64 млн гривень, повинен сплатити до приватної кишені 3% від вартості об'єкту.

В 2018 році в засобах масової інформації прогриміло кілька скандалів, що були пов'язані з діяльністю систем Prozorro та Prozorro.Sale. Критиками виступили відомі українські бізнесмени, журналісти і блогери.