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09 жовтня 2019, середа, 15:20 181
Судова влада 2019-10-09T16:15:02+03:00
Українські Новини
Прокурор САП визнав, що від суду приховали результати експертизи щодо "Роттердам+", – адвокат

Прокурор САП визнав, що від суду приховали результати експертизи щодо "Роттердам+", – адвокат

Одинець Ірина. Фото: facebook.com/iryna.odynets.5
Одинець Ірина. Фото: facebook.com/iryna.odynets.5

Адвокат Ірина Одинець заявила, що у розпорядженні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) є результати експертизи, які підтверджують економічну обґрунтованість прийняття ціноутворуючої формули "Роттердам+".

Про це повідомила адвокат на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За її словами, раніше в засобах масової інформації з'явилася інформація, згідно з якою в НАБУ маніпулюють результатами експертизи. Користуючись нагодою, адвокат звернулася з клопотанням до судді з проханням надати стороні захисту ці документи.

"Прокурор Віталій Пономаренко підтвердив, що такі експертизи дійсно є, але САП може вибирати, що надавати судді, а що ні. І не вважають за потрібне надавати саме ці експертизи. За фактом прокурор визнав, що поважна експертна організація - Київський науково-дослідний інститут судових експертиз має думку, відмінну від думки НАБУ та САП, тому користуватися його висновками вони не хочуть. Як й не хочуть надавати ці експертизи суду, хоча ст. 9 Кримінально-процесуального кодексу України зобов'язує повно і неупереджено дослідити обставини виробництва та виявити як ті обставини, що викривають, так й ті, що виправдовують підозрюваного або обвинуваченого. Ми ж навпаки маємо яскравий приклад того, як прокурори приховують від суду невигідні їм експертизи", - написала Одинець.

На думку адвоката, "маніпулювати громадською думкою у справі "Роттердам+" у НАБУ та САП виходить дуже вдало".

"Тепер ми розуміємо, що йде маніпуляція не лише в медіа, але й в суді, і в роботі з експертною оцінкою. Це ще раз підтверджує політичну вмотивованість справи і підтасовування доказів з боку НАБУ", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше інтернет-видання "Дело" опублікувало розслідування, згідно з яким САП намагалася маніпулювати експертизою. На думку видання, спроби схилити експертів до потрібних висновків при проведенні експертиз можуть свідчити про наявність в діях прокурора САП ознак посадових, а може й кримінальних, злочинів.

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