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09 жовтня 2019, середа, 14:19 6
Силові структури 2019-10-09T14:20:34+03:00
Українські Новини
Прокурор Дмитрунь заявляє, що проти нього почали інформаційну атаку корупціонери і хабарники, яких він переслі

Прокурор Дмитрунь заявляє, що проти нього почали інформаційну атаку корупціонери і хабарники, яких він переслідує

Керівник Києво-Святошинської місцевої прокуратури Юрій Дмитрунь на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про поширення неправдивої інформації в мережі інтернет щодо його діяльності на посаді.

Прокурор написав у Фейсбук, що розповсюджувачами цих пліток є його опоненти: корупціонери та хабарники, яких не влаштовує його принципова незалежна позиція у Києво-Святошинській прокуратурі. Він також підкреслив, що у своїй роботі спирається тільки на закони України.

"Інформаційна атака, яку розпочали проти мене, виглядає абсурдно і не має ніяких підстав. Жодних фактів, доказів чи документів. Лише чутки та домисли", - наголосив Юрій Дмитрунь.

Крім того, керівник місцевої прокуратури звернувся до представників ЗМІ: "Велике прохання до журналістів: уважно перевіряйте інформацію, бо часто вас намагаються ввести в оману. А щодо мене особисто - я відкритий до спілкування і готовий відповісти на будь-які запитання. Можна скільки завгодно маніпулювати новинами та громадською думкою, але, врешті решт, справедливість переможе".

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