Прокурор Дмитрунь заявляє, що проти нього почали інформаційну атаку корупціонери і хабарники, яких він переслідує

Прокурор Дмитрунь заявляє, що проти нього почали інформаційну атаку корупціонери і хабарники, яких він переслі

Керівник Києво-Святошинської місцевої прокуратури Юрій Дмитрунь на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про поширення неправдивої інформації в мережі інтернет щодо його діяльності на посаді.

Прокурор написав у Фейсбук, що розповсюджувачами цих пліток є його опоненти: корупціонери та хабарники, яких не влаштовує його принципова незалежна позиція у Києво-Святошинській прокуратурі. Він також підкреслив, що у своїй роботі спирається тільки на закони України.

"Інформаційна атака, яку розпочали проти мене, виглядає абсурдно і не має ніяких підстав. Жодних фактів, доказів чи документів. Лише чутки та домисли", - наголосив Юрій Дмитрунь.

Крім того, керівник місцевої прокуратури звернувся до представників ЗМІ: "Велике прохання до журналістів: уважно перевіряйте інформацію, бо часто вас намагаються ввести в оману. А щодо мене особисто - я відкритий до спілкування і готовий відповісти на будь-які запитання. Можна скільки завгодно маніпулювати новинами та громадською думкою, але, врешті решт, справедливість переможе".