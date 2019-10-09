Поліцейський застрелився під час несення служби в Рівному

34-річний поліцейський застрелився 9 жовтня під час несення служби в Рівному. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 9 жовтня, 03:40, 34-річного інспектора-чергового чергової частини Рівненського відділу поліції знайшли мертвим з вогнепальним пораненням голови", - йдеться в повідомленні.

Під час несення служби колеги старшого лейтенанта поліції почули підозрілий звук, що пролунав із закритої кімнати для затриманих осіб відділу поліції.

Коли вони прибігли, виявили поліцейського без ознак життя.

"За попередніми даними, поліцейський покінчив життя самогубством, зробивши постріл з табельної зброї", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за попередньої правової кваліфікації частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Зараз визначається підслідність кримінальної виробництва.

"Крім того, працівниками внутрішньої безпеки та відділу інспекції з особового складу за даним фактом проводиться службове розслідування. Також для з'ясування обставин трагедії залучені психологи", - йдеться в повідомленні.

Поки слідство розглядає побутові конфлікти і фінансові труднощі як основні ймовірні версії інциденту.

34-річний поліцейський в органах внутрішніх справ пропрацював 13 років.

У нього залишилася дружина і двоє малолітніх дітей.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році солдат строкової служби однієї з частин навчального центру "Десна" в Чернігівській області застрелився під час варти.