Поліцейський застрелився під час несення служби в Рівному

34-річний поліцейський застрелився 9 жовтня під час несення служби в Рівному. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні, 9 жовтня, 03:40, 34-річного інспектора-чергового чергової частини Рівненського відділу поліції знайшли мертвим з вогнепальним пораненням голови", - йдеться в повідомленні.\r\nПід час несення служби колеги старшого лейтенанта поліції почули підозрілий звук, що пролунав із закритої кімнати для затриманих осіб відділу поліції.\r\nКоли вони прибігли, виявили поліцейського без ознак життя.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"За попередніми даними, поліцейський покінчив життя самогубством, зробивши постріл з табельної зброї", - йдеться в повідомленні.\r\nЗа даним фактом розпочато досудове розслідування за попередньої правової кваліфікації частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.\r\nЗараз визначається підслідність кримінальної виробництва.\r\n"Крім того, працівниками внутрішньої безпеки та відділу інспекції з особового складу за даним фактом проводиться службове розслідування. Також для з'ясування обставин трагедії залучені психологи", - йдеться в повідомленні.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПоки слідство розглядає побутові конфлікти і фінансові труднощі як основні ймовірні версії інциденту.\r\n34-річний поліцейський в органах внутрішніх справ пропрацював 13 років.\r\nУ нього залишилася дружина і двоє малолітніх дітей.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у 2018 році солдат строкової служби однієї з частин навчального центру "Десна" в Чернігівській області застрелився під час варти.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n