НАБУ працює на користь Коломойського, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) змінило курс після обрання Президентом України Володимира Зеленського й тепер захищає інтереси близького до нього бізнесмена Ігоря Коломойського - все старі справи, що пов'язані з ним, забуті, а причин для порушення нових не помічають.

Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання "Обозреватель" "Вибір Ситника: НАБУ втягується в олігархічні розборки на очах у МВФ".

На думку експертів видання, точкою відліку нового курсу НАБУ була зустріч його директора з майбутнім главою Офісу Президента Андрієм Богданом 3 квітня 2019 року - відразу після 1-го туру голосування 31 березня 2019 року. Після цього НАБУ забуває все старі справи, де хоч якимось боком "засвітився" Коломойський, і в упор не бачить нові.

Як приклад автор матеріалу наводить ситуацію в державній компанії "Центренерго", де люди Коломойського впровадили корупційну схему, в результаті якої державі наносяться мільярдні збитки. Але цього в НАБУ не помічають.

"Наприклад, незважаючи на скандальний резонанс, відмовляється розслідувати ситуацію з держкомпанією "Центренерго", яка закуповує вугілля (в тому числі й російське) в афільованих з Коломойським структур на 40% дорожче, ніж при розрахунку за формулою "Роттердам+", а продає електроенергію його підприємствам за заниженою вартістю, заробивши збитки в 1,2 млрд гривень", - зазначив автор.

У той же час, автор звернув увагу на різку активізацію НАБУ у справі щодо "Роттердам+", проти якого активно виступав Коломойський, який втратив значну частину прибутку від введення формульного ціноутворення.

"НАБУ раптово виявляє нікому не відому досі експертизу, на якій будує звинувачення і висуває підозри в зловживанні службовим становищем 6 особам, причетним до введення формули "Роттердам+", у тому числі працівникам НКРЕКП та ДТЕК. Причому, до обгрунтованості використання індексу претензій немає, вони залишилися лише до питання включення доставки в формулу", - повідомив автор.

З таким же завзяттям детективи беруться й за справу Приватбанку. "Струсивши пил з заяв депутатів минулого скликання, членів партії "УКРОП" Олександра Дубініна та Віталія Купрія, поданих в 2017-2018 роках, НАБУ 11 вересня 2019 року приходить з обшуком до центрального офісу Приватбанку в Дніпрі, щоб знайти докази незаконності залучення рекрутингових компаній. Але чомусь просить видати документи, що пов'язані з юридичним захистом банку в справах проти колишніх акціонерів (тобто Коломойського) в Апеляційному суді Англії та Уельсу", - підкреслив автор.

На його думку, дії НАБУ в інтересах конкретного бізнесмена не є секретом для представників міжнародних фінансових організацій, які недавно вимагали у НАБУ звіт про результати поточних розслідувань.

"Все це відбувається на очах США, ЄС та МВФ, які (особливо МВФ) прекрасно розуміють, що відбувається, і тому уважно стежать "за руками" НАБУ, зокрема, у справі Приватбанку. Не випадково вищезгаданий звіт був затребуваний незабаром після горезвісного рейду в Дніпро з обшуком", - зазначив автор.

Автор вважає, що зараз перед директором НАБУ Артемом Ситником стоїть вибір - покластися на зовнішню підтримку та робити свою справу, розраховуючи вийти на фініш каденції в квітні 2022 року із нехай скромним, але справжнім результатом. Або підміняти антикорупційну діяльністю грою в складі однієї з олігархічної команд, і тим самим втратити залишки протекції.

Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ з липня в державному "Центренерго" змінилося керівництво - прийшли топ-менеджери, які підконтрольні Ігорю Коломойському. В інтерв'ю інтернет-виданню "Цензор" Коломойський заявив, що тепер "Центренерго" керують "зрозумілі мені люди". Як стверджує власник підприємства "Енергомережа" Дмитро Крючков, лише за липень-серпень при менеджерах від Коломойського державне "Центренерго" отримало збитків на суму 1,3 млрд гривень.