Дубневич заявляє, що проти нього готують замовні дискредитаційні телесюжети

Народний депутат парламентської групи "За майбутнє" Ярослав Дубневич заявив, що проти нього і його брата Богдана Дубневича з метою дискредитації опоненти готують замовні телевізійні сюжети. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, виклавши тексти відповідних анонсів і сценарій сюжету, які готують проти нього.

"Хочете знати, як набувається одіозність? Це насправді просто - декілька замовних негативних матеріалів в пресі - і відповідний імідж з наклеїними ярликами забезпечений. А якщо телеканал під контролем твого політичного опонента, то це ще простіше. На жаль, замовні сюжети в ЗМІ стають нормою в політичній боротьбі і не тільки. Публікую приклад такої заказухи, щоб всі бачили і потім не дивувались", - зазначив Дубневич.

У викладеному нардепом в соцмережі сценарії визначено, що сюжет має бути присвячений газовій махінації братів Дубневичів на ТЕЦ в містах Новояворівськ та Новий Розділ, що на Львівщині. 2 роки тому їх передали в управління АРМА, і саме тоді чимало ЗМІ почали звинувачувати нардепів у газових аферах. Щоправда, жодного кримінального провадження стосовно Дубневичів досі немає.

Згідно зі сценарієм підтверджувати та коментувати "одіозність" Дубневичів в замовному матеріалі мають такі державні органі, як Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро України, представники АРМА, деякі народні депутати, голова офісу Президента Андрій Богдан та кілька львівських журналістів, які часто публікують "викривальні" матеріали про Дубневичів.

У сценарії зазначено, що спікерів уже "попереджено" про те, що саме в своїх коментарях вони мають сказати, а також визначено, що ключове слово має бути надано генпрокурору Руслану Рябошапці.

Виклавши фото сценарію, Дубневич при цьому не вказав, на якому саме телеканалі готуються дані матеріали, так само, як не назвав і можливого замовника сюжету.

"Багато хто запитає: а хто замовник? Тут поки можна здогадуватись... Але очевидно, що зараз під приводом боротьби з корупцією дехто пробує вчергове зробити з Дубневичів монстрів, з якими потрібно боротись, особливо в час наближення місцевих виборів. Ну і потрібно ж якось обгрунтувати провальну конфіскацію двох ТЕЦ з подальшою неспроможністю налагодити їх роботу", - написав нардеп.

Як повідомлялося у ЗМІ раніше, у 2018 році Новояворівську і Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних і інших злочинів (АРМА). Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

Наклавши арешт на ТЕЦ, АРМА визначила для них нового управителя "Гарант Енерго М".

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники.

На сьогодні знову в двох містах на Львівщині - Новояворівську та Новому Роздолі опалювальний сезон під загрозою зриву. Другий рік поспіль, відколи їхні ТЕЦ передані в управління АРМА.