Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко

Україна не може ініціювати справу проти екс-віце-президента США Джо Байдена та його сина Хантера, оскільки у неї немає на це юрисдикції. На цьому наголосив в інтерв’ю колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНІАН.

На його думку, Байден-старший і Байден-молодший на території України не порушували українські закони. Втім, переконаний Луценко, є багато підстав вважати, що, ймовірно, були порушені закони США.

За його словами, якщо Україна ініціює цю справу, "не дай Боже, у себе - це означає, що ми, наперед знаючи про відсутність своєї юрисдикції, просто беремося за те, що виконати не можна. В результаті, станемо ворогами обох сторін".

Колишній Генпрокурор переконаний, що сьогодні все в руках американської правоохоронної системи: якщо там бачать ймовірні проблеми в діях своїх громадян, то мають порушити справу і звертатися до України за встановленою міжнародними угодами правовою допомогою. Вона можлива в двох варіантах: запитання-відповіді на правову допомогу або створення спільної слідчої групи.

"Швидший варіант - спільна слідча група… Ця справа, якщо вона буде ініційована в США, звичайно, може рухатися", - впевнений Луценко.

Він також наголосив: чим швидше ця справа перейде з рук і з вуст політиків "до рук і паперів правоохоронних органів обох країн", тим краще буде для встановлення істини, а також для американо-українських відносин.

Луценко також розкрив подробиці своєї зустрічі із адвокатом президента США Рудольфом Джуліані, яка відбулася у січні 2018 року. За його словами, він погодився на цю зустріч, бо бачив у ній єдиний шлях добитися спільного слідства над грошима "злочинного угрупування Януковича, величезна частина з яких, знаходиться у США".

Відповідно до твердження Луценка, він дізнавався у Джуліані, "в які двері можна стукати", аби спільно з американськими органами заарештувати 7 млрд доларів - суму, на яку урядом Януковича були розміщені українські облігації зовнішньої позики із зобов’язанням по виплатіодному з хедж-фондів США.

Він також сказав, що під час зустрічі вони в тому числі обговорювали справу компанії Burisma, з якою пов’язаний син головного опонента Дональда Трампа на виборах в США 2020 року Джо Байдена.