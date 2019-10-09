Менше чверті переселенців з Донбасу хочуть повернутися додому після закінчення війни

36% внутрішньо переміщених осіб (ВПЛ), опитаних Національною системою моніторингу, не мають наміру повертатися на колишнє місце проживання.

Про це свідчать результати звіту Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні, передають Українські Новини.

При цьому 22% переселенців висловили бажання повернутися після завершення конфлікту, 21% - можливо в майбутньому, 1% - у найближчий час, 19% - не змогли відповісти.

При цьому 49% опитаних ВПЛ відвідували своє місце проживання до переміщення.

З них, 74% називають метою поїздок відвідування та утримання житла, 52% - відвідування друзів і сім'ї, 21% - перевезення майна, 10% - весілля чи похорон, 4% - дослідження можливостей повернення, 3% - операції з майном.

47% опитаних переселенців з тих, які не відвідували тимчасово окуповані території, вважають, що повернення небезпечно для їх життя, 33% - не мають потреби у відвідуванні, 23% - не мають фінансових можливостей, 17% - з політичних мотивів, 16% - за станом здоров'я, 9% - не залишилося майна, родичів або друзів.

Дослідження проводилося в квітні-червні поточного року, під час якого було опитано 6 474 переселенця методом особистого інтерв'ю по телефону в 24 областях України та Києві.

Як повідомляли Українські Новини, Спілка з прав людини заявляв, що перевірки вимушених переселенців за місцем реєстрації скасували.

Тим часом переселенці в Україні отримують менше 2,5 тис. гривень на місяць.