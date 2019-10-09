Україна опустилася на 2 позиції у рейтингу конкурентоспроможності

За рік Україна опустилася на дві позиції у рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (WEF), зайнявши 85 місце з 141. Про це повідомляє доповідь WEF.

Роком раніше Україна посідала 83 місце з 140.

Згідно з рейтингом, за рівнем державних інститутів Україна посідає 104 місце (у минулому році - 110), по інфраструктурі знаходиться на 57 місці (як і в 2018-му), за рівнем впровадження технологій - на 78 місці (було - 77).

В той же час, за макроекономічної стабільності України займає 133 місце (було 131), рівень охорони здоров'я - 101 місце (було 94), рівень освіти - 44 місце (46), ринок товарів - 57 місце (було 73).

По ринку праці України посіла 59 місце (було 66), фінансовій системі - 136 місце (було 117), обсягом ринку - 47 місце, динаміку бізнесу - 85 місце (було 86) і здатності до інновацій - 60 (58).

Лідером рейтингу в цьому році став Сінгапур (другий), друге місце зайняли США (були першими), третє - Гонконг. У п'ятірку також увійшли Нідерланди і Швейцарія.

Як повідомляли Українські Новини, Україна знову увійшла в десятку самих "нещасних" економік світу.

Україна вибула з топ-50 найбільш інноваційних країн світу. І тим часом Україна покинула десятку найнебезпечніших країн світу.

Тим часом, Україна потрапила в топ країн самого дешевого мобільного інтернету на 4 місце.