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  • Європейська федерація журналістів засудила Польщу за спроби жорсткого регулювання журналістики
09 жовтня 2019, середа, 10:39 6 Документ
ЗМІ 2019-10-09T11:45:03+03:00
Українські Новини
Європейська федерація журналістів засудила Польщу за спроби жорсткого регулювання журналістики

Європейська федерація журналістів засудила Польщу за спроби жорсткого регулювання журналістики

"Погані ідеї окремих українських політиків ділити журналістів на "правильних" і "неправильних" набувають чітких обрисів у сусідній Польщі. Там керівна партія "Право і справедливість" хоче запровадити "фільтрацію" журналістів та жорстке медіа-регулювання". Такий допис на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook залишив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Він вважає, що якраз у Києві окремі ідеологи скоро можуть взяти собі на озброєння польську аргументацію:

- "від журналістської професії залежить громадська довіра та спокій, тому її треба регулювати так само, як і професію лікаря чи юриста";

- "варто утворити орган для нагляду за дотриманням етичних та професійних стандартів, за освітою та входженням у професію (статус журналіста надає держава)",

- "за порушення і звинувачення у наклепі треба присуджувати суворе покарання"....

Голова НСЖУ переконаний, що вся ця "сертифікація" журналістів є неприхованим наступом на свободу слова. І які б гарні гасла не лунали з вуст політиків, звуження прав журналістів - це шлях до зловживання владою!

"Національна спілка журналістів України приєднується до позиції Європейської федерації журналістів (та польських журналістських асоціацій), яка вважає, що жорстке регулювання державою журналістської професії є наступом на свободу слова", - резюмував Сергій Томіленко.

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