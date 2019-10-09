Європейська федерація журналістів засудила Польщу за спроби жорсткого регулювання журналістики

"Погані ідеї окремих українських політиків ділити журналістів на "правильних" і "неправильних" набувають чітких обрисів у сусідній Польщі. Там керівна партія "Право і справедливість" хоче запровадити "фільтрацію" журналістів та жорстке медіа-регулювання". Такий допис на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook залишив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Він вважає, що якраз у Києві окремі ідеологи скоро можуть взяти собі на озброєння польську аргументацію:

- "від журналістської професії залежить громадська довіра та спокій, тому її треба регулювати так само, як і професію лікаря чи юриста";

- "варто утворити орган для нагляду за дотриманням етичних та професійних стандартів, за освітою та входженням у професію (статус журналіста надає держава)",

- "за порушення і звинувачення у наклепі треба присуджувати суворе покарання"....

Голова НСЖУ переконаний, що вся ця "сертифікація" журналістів є неприхованим наступом на свободу слова. І які б гарні гасла не лунали з вуст політиків, звуження прав журналістів - це шлях до зловживання владою!

"Національна спілка журналістів України приєднується до позиції Європейської федерації журналістів (та польських журналістських асоціацій), яка вважає, що жорстке регулювання державою журналістської професії є наступом на свободу слова", - резюмував Сергій Томіленко.