Позиція Мінінфраструктури суперечить світовій практиці держпідтримки авіагалузі, - ЗМІ

Складається враження, що нинішній Кабмін в особі профільного Мінінфраструктури поки не дуже розуміє яким чином можна допомогти національній авіагалузі в конкурентній боротьбі на світовому ринку. До таких висновків прийшли автори публікації порталу delo.ua "Як держави захищають свої національні авіакомпанії: кейси для України", в якій вивчена світова практика підтримки урядами національних авіаперевізників.

З одного боку, історія розвитку авіаринку рясніє кейсами банкрутств авіакомпаній. Після фінансової кризи в 2008 р оператори постійно перебувають у стані фінансової турбулентності. З іншого, - більшість країн намагаються допомагати своїм національним авіаперевізникам. В тій чи іншій формі її отримували LOT, Air France/KLM, AirBaltic, Croatia Airlines, SAS, Lufthansa, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Qatar Airways і багато інших перевізники - йдеться в статті.

Найсвіжіший приклад - влада Хорватії надала національному перевізникові Croatia Airlines перший стабілізаційний транш в 13,5 млн EUR за новою програмою фінансової підтримки. Хорватський уряд вважає, що підтримка авіакомпанії важлива для розвитку туристичної галузі країни. Раніше рекапіталізація Croatia Airlines на суму 106 млн EUR проводилася в 2013 р.

Іншої думки, схоже, в українському Мінінфраструктури, стверджують автори дослідження. Вони підкреслюють, що зараз національні перевізники знаходяться в свідомо гіршому економічному середовищі, ніж їхні конкуренти. А міжнародний трафік зміщується з Києва в аеропорти Стамбула, Мінська, Варшави та ін. міст. Серед причин: наявність в Україні фіскального навантаження (акциз на авіапаливо $32 за 1 т, ПДВ на внутрішні рейси, високі тарифи на аеронавігацію, збори) і необхідність обльоту територій РФ, що збільшує вартість і довжину далекомагістральних рейсів.

При цьому, в статті вказується, що міністр інфраструктури Владислав Криклій виступив категорично проти необхідності будь-якої компенсацій за те, що українські авіаперевізники змушені облітати територію Росії. На його думку, оскільки, грошей в бюджеті на всіх не вистачить, то спочатку треба чекати зростання ринку авіації, і вже тільки після цього розглядати механізми підтримки. Також журналісти пишуть, що він вважає обґрунтованою дискримінацію одного транспортного сектора (авіа), в порівнянні з іншим (залізничне сполучення дозволено з Росію). А пояснює це суперечливо: необхідністю виконувати загальні вимоги СОТ до транзитних перевезень. В такому випадку авіатори отримують можливість шукати юридичні методи захисту своїх інтересів на міжнародному рівні. І як показує практика, такі процеси здатні потопити будь-яку політичну кар'єру, роблять висновок дослідники.