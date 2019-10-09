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09 жовтня 2019, середа, 10:08 19
Економіка 2019-10-09T11:45:04+03:00
Українські Новини
Кличко хоче на третину підняти тариф на опалення вже цієї зими

Кличко хоче на третину підняти тариф на опалення вже цієї зими

Стали відомі нові тарифи на опалення, за яким жителі столиці будуть оплачувати комунальні послуги в опалювальному сезоні - 2019-2020. Незважаючи на те, що батареї повинні стати гарячими найближчим часом, тарифи офіційно не оголосили. "Страна" з'ясувала, платіжки з якими цифрами прийдуть жителям столиці вже в листопаді.

На сайті "Київтеплоенерго" виставлено проект тарифів для виробників тепла (ТЕЦ). Для населення - 1250 гривень замість нинішніх 964,10 гривень. Це означає, що мова йде про подорожчання майже на 300 гривень за гігакалорію або близько 30%. Проект вже пройшов громадське обговорення і, по суті, може бути базою для перегляду тарифів для населення.

Разом: якщо діючий тариф у Києві - 1654 гривні за гігакалорію (або 38,5 гривень за квадратний метр), то буде орієнтовно 2150 гривень за гігакалорію або 50 гривень за квадрат.

Це означає, що власник 50-метрової двокімнатної квартири в Києві заплатить за опалення 2500 гривень на місяць, що на 500 гривень більше, ніж минулої зими.

"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Діяльність КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" супроводжується та контролюється Департаментом житлово–комунальної інфраструктури (ДЖКІ) та КМДА.

Раніше повідомлялося, що українці переплачують за комуналку: як зміняться платіжки в опалювальний період.

Уряд відмовився знижувати комуналку, незважаючи на пряме доручення Зеленського.

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