Кличко хоче на третину підняти тариф на опалення вже цієї зими

Стали відомі нові тарифи на опалення, за яким жителі столиці будуть оплачувати комунальні послуги в опалювальному сезоні - 2019-2020. Незважаючи на те, що батареї повинні стати гарячими найближчим часом, тарифи офіційно не оголосили. "Страна" з'ясувала, платіжки з якими цифрами прийдуть жителям столиці вже в листопаді.

На сайті "Київтеплоенерго" виставлено проект тарифів для виробників тепла (ТЕЦ). Для населення - 1250 гривень замість нинішніх 964,10 гривень. Це означає, що мова йде про подорожчання майже на 300 гривень за гігакалорію або близько 30%. Проект вже пройшов громадське обговорення і, по суті, може бути базою для перегляду тарифів для населення.

Разом: якщо діючий тариф у Києві - 1654 гривні за гігакалорію (або 38,5 гривень за квадратний метр), то буде орієнтовно 2150 гривень за гігакалорію або 50 гривень за квадрат.

Це означає, що власник 50-метрової двокімнатної квартири в Києві заплатить за опалення 2500 гривень на місяць, що на 500 гривень більше, ніж минулої зими.

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