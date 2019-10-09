П'яний водій зніс паркан стоянки і перекинувся на Позняках у Києві

У вівторок, 8 жовтня, у Києві на Позняках сталася аварія за участю автомобіля Great Wall. Водій "китайця" перебував у стані алкогольного сп'яніння, зніс паркан стоянки і перекинувся. В результаті аварії чоловік отримав травми різного ступеня тяжкості, повідомляє "Інформатор".

ДТП сталося близько 21:30.

За словами поліції, водій автомобіля Great Wall рухався вулицею Григоренка у бік вулиці Гмирі. На розв'язці біля станції метро "Позняки" чоловік не впорався з управлінням і вилетів на зелену зону. Машина проїхалася кілька десятків метрів газоном і знесла паркан автомобільної стоянки, за яким перебував насип. Great Wall підскочив на насипу і перекинувся, внаслідок чого машина виявилася на боці.

Водія з понівеченого автомобіля діставали рятувальники. Як виявилося, чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Від зіткнення з огорожею і перевороту він отримав травми різного ступеня тяжкості. На місці працював екіпаж патрульної поліції, "швидка" та слідчо-оперативна група. Деталі пригоди встановить слідство.

ДТП на "Позняках". Фото: "Інформатор"