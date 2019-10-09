На Вінничині пов'язана з керівництвом облавтодору "австрійська" фірма виграла підрядів на 645 млн грн, - ЗМІ

Нікому не відома компанія з австрійськими інвестиціями зі статутним капіталом 100 тис. грн. ТОВ "СУАП Інтервіас Україна" стала вигравати багатомільйонні тендери на дорожнє будівництво у Вінницькій області. При цьому компанію пов'язують з керівництвом облавтодору та служби автомобільних доріг регіону. Підприємство виграло тендерів на 645 млн грн. Розслідування провели журналісти програми "Гроші" на "1+1"

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За даними місцевих активістів, яких опитали журналісти, "Інтервіас Україна" почала вигравати тендери порівняно недавно. Однак вже на найближчій ділянці ремонту автодороги з'ясувалося, що фактично роботи проводять співробітники Вінницького облавтодору, який в тендері на обслуговування і ремонт програв.

Журналісти також з'ясували, що за адресою, вказаною в реєстрі - на вул. Я. Шепеля в Вінниці - знаходиться інша дорожньобудівна компанія - ТОВ "Шляхбуд". У місті вона відома як ключовий підрядник з будівництва та ремонту доріг, з яким укладають договори, часто, навіть не проводячи формальних торгів, говорить Анастасія Дем'янчук з Вінницького агентства журналістських розслідувань.

За словами місцевих активістів, "Шляхбуд" почав активно вигравати тендери на початку 2010-х, коли начальником департаменту комунального господарства Вінниці став Ігор Корольчук. У 2011 році проти нього і його співробітників навіть було порушено кримінальну справу за фактом розтрати грошових коштів на дорожньому будівництві. Після того, як Корольчук став заступником міського голови, справі не дали хід. А коли в 2016 році перейшов працювати начальником Служби автомобільних доріг Вінницької області, "Шляхбуд" починає будувати і по всьому регіону.

Поява "Інтервіас Україна" журналісти пов'язують з небажанням керівника САД безпосередньо підігравати "прирученій" фірмі, і наводять низку фактів, які вказують на зв'язок "австрійської" компанії з Корольчуком, а також з главою обласного автодору, який постійно програє "австрійцям" тендери - Ігорем Шаповалом.

"Облавтодор програє тендер одній фірмі ("Інтервіас Україна"- ред.), З різницею в 3 копійки фактично, потім фірма, яка виграла, бере на підряд іншу фірму (ТОВ "Шляхбуд"), - пояснив громадський активіст Володимир Шпакович. Журналісти з'ясували , що те ж саме відбувається і з тендерами, коли їх програє "Шляхбуд". Більш того, заступник директора "Шляхбуд" Антон Піддубчак прямо під час розмови з кореспондентом проговорився, що обидві компанії час від часу працюють разом і що "витескання" "Інтервіасом " "Шляхбуду" з тендерів служби автодоріг - для них взагалі не проблема.

Журналісти також продемонстрували внутрішні документи "Інтервіаса", за якими видно, що договори про оренду техніки, переказ грошей, надання послуг укладалися практично виключно з "Шляхбудом". На те, що це може бути ознакою "спорідненості" двох підприємств, вказала в інтерв'ю програмі і екс-уповноважений АМКУ Агія Загребельська.

"Може "Інтервіас" - нова вивіска "Шляхбуду", а насправді за ними стоять одні й ті ж люди?" - запитують журналісти.

На фіктивний характер компанії вказує ще кілька фактів. Наприклад, за іншою адресою, за якою нібито перереєстрований "Інтервіас", журналісти виявили салон краси і офіси без вивісок. Крім того, з'ясувалося, що директор "австрійського інвестора" Тарас Сидорчук ще за кілька місяців до отримання багатомільйонних підрядів шукав роботу в сфері ІТ на 500 - 800 доларів.

"Пазл зійшовся: схоже "Інтервіас" тісно пов'язаний з Корольчук та Шаповалом, а нова назва - всього лише нова вивіска старої доброї підгодованої компанії", - приходять до висновку журналісти.