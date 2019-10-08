Завдання й виклики цифрової епохи обговорили учасники міжнародної конференції у бібліотеці ім. Вернадського

У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відкрилась міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху".\r\nПро це повідомили організатори міжнародної наукової конференції.\r\nОрганізаторами цьогорічної Міжнародної наукової конференції традиційно є Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інформаційно-бібліотечна рада НАН України, Асоціація бібліотек України, Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук. А от тема для обговорення ще не стала традиційною, хоча потребу максимального впровадження цифрових технологій невідкладно диктує час.\r\nТож мету організатори кворуму поставили перед собою сучасну й амбітну: об’єднати зусилля науковців і практиків у розв’язанні актуальних питань комунікації бібліотек у цифрову епоху, визначити гострі проблеми в бібліотечній сфері та оприлюднити результати наукових пошуків, розробити рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення цифровізації сучасних бібліотек.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nЦі завдання влучно й образно сформулював у своїй доповіді "Бібліотеки в цифровому середовищі: курс на індивідуальний інтегрований сервіс" академік Національної академії наук України, багаторічний, а нині почесний генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського О.С Онищенко. Орієнтація на "життя в цифрі" уже стала для бібліотечної сфери стратегічно важливим вибором, відзначив він. Проте бібліотеку цифрової епохи не слід уявляти однобічно – тільки як збір, обробку, використання електронних ресурсів, місце виходу в Інтернет. Поряд із цифровою інформаційною продукцією, яка, безумовно, масштабно розширюватиметься, у ній збережуться і матимуть попит рукописи, книги, газети, журнали та інші "постояльці" традиційних бібліотечних фондів. Бібліотека, яка хоче відповідати вимогам плюралістичного суспільства, має поєднувати, гармонізувати в собі всі види інформаційних ресурсів на всіх видах носіїв інформації. Її майбутнє забезпечить багатовидове ресурсне багатство, де, безумовно, цифрова інформація переважатиме. У цифровому середовищі бібліотека зможе повноцінно функціонувати, якщо вона сама буде цифровізованим цілим, а бібліотекар стане інформацієзнавцем.\r\nПри цьому, на думку Онищенка, бібліотечний сервіс дедалі більше зосереджуватиметься навколо задоволення індивідуальних інформаційних потреб читачів. Адже завдяки цифровим технологіям бібліотека може вибрати не лише зі своїх фондів, а й з усіх доступних джерел в інтернет-просторі потрібні читачеві конкретні відомості з конкретної теми у вигляді згрупованого матеріалу і доставити їх у будь-яку точку світу на будь-який мобільний пристрій замовника.\r\nЗі знанням справи, але й з глибокою стурбованістю говорили про проблеми цифровізації в бібліотечній сфері генеральний директор Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого Н.І. Вилегжаніна, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України В.А. Вергунов, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського Л.Д. Березівська, заступник директора Державної науково-технічної бібліотеки України О.О. Москаленко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОсобливою за інформативною та емоційною наповненістю стали презентація й перегляд на конференції документального фільму "Куди дув вітер" німецького режисера Андре Зінгера, представленого Посольством Республіки Казахстан в Україні. У передмові до презентації перший секретар Посольства Республіки Казахстан в Україні Гульнара Турсинбаєва підкреслила роль держави і науки у збереженні довкілля та важливість інформаційної місії в цьому бібліотек. Фільм, у якому йдеться про жахливі наслідки випробування ядерної зброї на Семипалатинському полігоні в Казахстані для мирного населення, надзвичайно співзвучний з відчуттями українців, які пережили Чорнобильську трагедію й досі відчувають її страшне відлуння.