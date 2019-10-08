Підуть до Зеленського: шахтарі збираються на Київ через зарплатні борги

Шахтарі в Луганській області відмовляються спускатися в забій, вимагаючи погасити борги. Зокрема, у вівторок в першу зміну припинили видобуток вугілля гірники ДП "Шахта"Новодружеська", що входить до складу ВАТ "Лисичанськвугілля". Вони відмовляються приступати до роботи, вимагаючи погашення заборгованості із заробітної плати, написав на своїй сторінці в Facebook народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, гірникам трьох шахт даного об'єднання заборгували 120 млн грн.

"Гірники сусідньої шахти імені Р. Капустіна у місті Привольнянске попередили адміністрацію підприємства, з другої зміни також припинять роботу. Між тим на шахті "Гірська" ДП "Первомайськвугілля" вже другу добу не спускаються в забій гірники. Їх вимога аналогічна - погашення заборгованості із заробітної плати. Шахтарі налаштовані рішуче. А тому, якщо найближчим часом не заплатять зароблене важкою працею, протестні дії вони готові перенести в столицю", - написав Волинець.



Він також повідомив, що направив телеграму про ситуацію, що склалася, прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку з вимогою негайного рішення уряду про виплату шахтарям боргів із зарплати за червень-вересень.



"Щодо більше двадцяти п'яти тисяч гірників порушено конституційне право на своєчасну оплату праці. Десятки тисяч шахтарських сімей позбавлені засобів існування. Вже почалися стихійні акції протесту в Луганській і Донецькій областях. Якщо завтра, 9 жовтня, на засіданні Кабінету міністрів не буде прийнято необхідних рішень - відповідальність за масові протести повністю ляже на уряд". – заявив Волинець.



Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель представив майбутнього заступника з питань вугільної промисловості Станіслава Ковалевського, якого ЗМІ пов'язують з побіжним олігархом Сергієм Курченком і одним із найближчих соратників Віктора Януковича Юрієм Іванющенко.