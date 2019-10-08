Пропозиція підвищити ренту вже спровокувала паніку на видобувних підприємствах, – фіндиректор "Метінвесту"

Фінансовий директор групи "Метінвест" Юлія Данкова в ході засідання робочої групи при парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики заявила, що плани Верховної Ради України підвищити ренту на видобуток залізної руди призвели до зростання панічних настроїв і перегляду інвестиційних планів на підприємствах гірничодобувного сегмента.

Про це повідомив бізнес-портал uaprom.info.

Народні депутати та представники бізнесу обговорювали положення законопроектів №1210 та №1210-1, які подані до парламенту представниками фракції "Слуга народу". Крім іншого, документи пропонують змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів в 4-5 разів.

"На жаль, вже на підприємствах паніка, вже стоп щодо інвестицій. Не хочеться перетворювати експертний комітет у пропагандистський майданчик, але це все-таки реально. Будь-які рішення приймаються, виходячи з економічної доцільності: не буде вигідно за витратами добувати руду, її будуть купувати у Бразилії та в Австралії. От й все", - зазначила Данкова.

Вона нагадала, що підприємства "Метінвесту" дотримуються рекомендованого Міжнародним валютним фондом (МВФ) паритету розподілу прибутку видобувних компаній, згідно з яким власник надр одержує 40% прибутку, а компанія, яка надалі інвестує в розвиток своєї діяльності - 60%.

"За перерахованими платежами, а це рента та податок на прибуток, ми його навіть перевиконуємо. Відповідно, чому робиться висновок про надприбутковість підприємства, мені незрозуміло", - сказала Данкова.

Нардепи комітету наполягають на пропозиції, що озвучене раніше, використовувати формульний підхід для визначення ренти. Розмір ренти пропонується встановити на рівні 8% від вартості тонни ЗРС за індексом Platts у Північному порту Китаю. При цьому формула в такому вигляді не враховує витрати бізнесу на транспортування сировини залізницею та до портів Китаю, що, за оцінками бізнесу, становлять до 30% від вартості продукції.